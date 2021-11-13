除了衣著，使用的香水也能展現個人品味，近日COACH、Moncler、dxpresso推出香水新品，溫暖的香調適合冬日使用，最引人注目的是Moncler的同名香水，包裝上的LED屏幕能輸入個人化訊息，特別的巧思讓人耳目一新。

▍1.COACH逐夢暮光淡香精

COACH女香推出新品「逐夢暮光淡香精」由調香師Nathalie Lorson調製，她希望喚醒在旅程中與朋友製造溫暖回憶的難忘當下。前調由香甜蜜梨開啟，多汁的果香蜜梨夾雜著佛手柑的清香，活潑的果香柑橘系前調就像旅程開始的興奮；中調以茉莉花香伴隨木蘭，白花雙重奏帶來的濃郁香氣更襯托相伴的魔力；後調以乾燥後的東佳豆及香草結尾，溫暖宜人的氣息伴隨著日落迎來結尾。

COACH逐夢暮光淡香精。（圖／品牌提供）

前調：梨、佛手柑

中調：茉莉、木蘭

後調：東佳豆、香草

▍2.Moncler同名女性淡香精、男性淡香精

Moncler推出同名女性淡香精及男性淡香精，以獨特的水壺型外觀呈現，最特別的是150毫升版的可補充式瓶身飾有LED屏幕，亮起的訊息面板能透過支持藍牙的智慧型手機的應用程序自訂顯示文字，充滿趣味的創新設計可換上個人化訊息，並以跑馬燈式紅色文字顯示於瓶身的鏡面外觀。

Moncler同名女性淡香精

前調：意大利佛手柑

中調：茉莉花、香水草

後調：琥珀、雪松木、檀香

Moncler同名女性淡香精。（圖／品牌提供）

Moncler同名男性淡香精

前調：高山森林、快樂鼠尾草

中調：雪松木、岩蘭草

後調：檀香、麝香

MONCLER同名男性淡香精。（圖／品牌提供）

▍3.dxpresso OX費洛蒙香水

「OX費洛蒙香水」是台灣設計品牌dxpresso的首次跨界，以萃取生活美好觀點出發，攜手獨立調香師Nicole Chen，將愉悅的氣味融入生活，反射出內心對自信的追求與魅力的渴望。dxpresso以氣味的「加減乘除」為概念，在每款香水中都添加兩種費洛蒙，對應生活中增加個人魅力、減緩疲勞壓力、倍增互動自信、消除負面情緒等加減乘除情境，不僅氣味撩人也討好自己。

dxpresso OX費洛蒙香水。（圖／品牌提供）

plus 加法

前調：葡萄柚、綠橙、甜橙

中調：黑胡椒、芫荽、麝香

後調：岩蘭草、雪松、煙草、零陵香豆

minus減法

前調：葡萄柚、佛手柑、萊姆

中調：鳶尾花、玫瑰、胡椒、絲絨

後調：廣藿香、麝香、紙莎草、煙草

multiply乘法

前調：粉紅胡椒、萊姆、芫荽

中調：大麻、晚香玉、無花果葉

後調：岩蘭草、白松香、麝香、雪松

divide除法

前調：檸檬、葡萄柚

中調：黑胡椒、牡丹、五月玫瑰

後調：廣藿香、岩蘭草、雪松、檀香