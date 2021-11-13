金門下埔下1棟民宅昨天半夜發生火警，燒毀1樓神明桌，行動不便蔡姓老翁幸運獲救，災後現場卻是一片凌亂。金寧鄉志工隊動員幫忙清理，鄉長楊忠俊也帶領大批人員加入，環境很快整理乾淨，讓老人家轉憂為喜，開心說道：「多謝大家!」

金門下埔下1棟民宅半夜發生火警，金寧鄉志工隊動員幫忙清理。（金寧鄉公所提供）

這棟位於下埔下的民宅是在昨天凌晨2時17分發生火災，起火點疑似在燒毀的1樓神明桌，金寧消防隊迅速出水灌救，將受困在濃煙中，行動不便的蔡姓老翁救出來，但災後現場凌亂不堪，讓8旬老人家十分煩惱。

金門下埔下1棟民宅半夜發生火警，金寧鄉志工隊動員幫忙清理。（金寧鄉公所提供）

金門下埔下1棟民宅半夜發生火警，金寧鄉志工隊動員幫忙清理。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉綜合志工隊長陳秀金發起協助行動，鄉長楊忠俊與社會課長李煜翔、湖埔村長楊振嵩、榜林村長楊龍傳和金門縣青年志工服務協會理事長莊嘉銘、總幹事林銘凱等人也帶領大批人員加入清理行列。

金寧鄉志工隊動員幫忙清理，鄉長楊忠俊也帶領大批人員加入，環境很快整理乾淨，讓蔡姓老翁（中）轉憂為喜，開心說道：「多謝大家!」（金寧鄉公所提供）

楊忠俊表示，金寧鄉志工隊平日深入基層服務，協助鄉公所將關懷送達各個角落，讓金寧鄉大家庭更加和諧、溫暖，鄉公所也要提醒鄉親注意用火安全，可加裝「住宅用火災警報器」以利第一時間發出警報，減少生命及財產損失。