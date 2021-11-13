韓國11月起放寬部分防疫規範，單日確診數持續增加同時，病歿人數也達到近期高點，多為最早接種疫苗的高齡族群。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，韓國境內感染COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）人數新增2325例，病歿人數增加32例，為7月疫情再次升溫以來最高紀錄，幾乎追平最高紀錄（35例）。

據防疫當局分析，近期新增確診者中約7成年齡在60歲以上，危重症患者中60歲以上族群占比則達到82.5%。

韓國境內單日新增確診數自10月底以來多維持在2000例以上，危重症人數也增至485例，韓聯社報導分析，從年齡占比來看，占大宗的60歲以上族群為最早接種疫苗者。疫苗效果可能因時間關係減弱。

韓國在初步解封同時展開追加接種工作，先前就療養院接種對象縮短追加接種與先前完全接種日之間間隔至5個月，目前正在討論是否有必要縮短高齡族群接種間隔，降低高齡族群染疫、病情惡化風險。

韓國完全接種率截至今天凌晨零時達到77.9%，防疫當局規劃自11月以6週為間隔，3階段放寬防疫限制，繼第一階段放寬對民生商業設施營業限制後，第2階段將開放大規模活動，第3階段則全面開放私人聚會。

但以當前狀況來看，是否能順利邁入第2階段仍有待觀察。疾病管理廳長鄭銀敬12日於國會答詢時坦言，若疫情持續惡化，不排除延長第一階段實施期間或重新強化防疫規範，但也說目前尚無討論非常措施的必要。