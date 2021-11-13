法國《20分鐘報》（20 Minutes）報導，身為法國海軍旗艦、下週即將參加該軍種史上最大規模演習的「戴高樂號」航空母艦（R91），12日在土倫軍港（Port militaire de Toulon）附近與一艘帆船相撞，所幸並未造成人員傷亡，「戴高樂號」也沒有明顯的損傷，不過帆船桅杆折斷，只能被拖回附近的港口修理。

根據報導，當時「戴高樂號」正進行海上訓練，但隨後在「極近距離」發現這艘懸掛波蘭國旗的10公尺長帆船；雖然「戴高樂號」緊急改變航向，並以無線電呼叫帆船躲避，但帆船並未回應，最後仍於當地時間12日上午約7時30分（台灣時間同日14時30分）與「戴高樂號」相撞。

「戴高樂號」隨即派出救援小組，並成功與帆船上建立無線電聯繫，發現其上僅有1人，在撞擊後並未進水，但對動力至關重要的桅杆折斷；由於當時天氣狀況不佳，最後「戴高樂號」派出2艘小艇，將這艘帆船拖回附近的雅爾（Hyeres）港。

法國海軍強調，此次事故對「戴高樂號」後續的訓練計畫並未造成影響，但會依規定對事故進行調查。「戴高樂號」預定於下週參加「北極星」（POLARIS）大規模演習，參與者將包括法國海軍近50%的主力水面作戰船艦、部分他國海軍艦艇，以及來自法國空軍和陸軍的部隊，為「戴高樂號」航艦打擊群提供高強度的作戰想定。法國海軍發言人已證實，「北極星」將是該軍種史上最大規模的演習。