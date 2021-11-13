陳妍希和大陸男星陳曉結婚5年，育有一子「小星星」，但夫妻倆為了工作，不時需要分隔兩地，加上兩岸生活和價值觀差異，婚姻頻被外界唱衰，不過他們都用行動打破婚變傳言，近日，有媒體拍到小倆口私下超甜互動，閃瞎眾人。

近日，陳妍希和陳曉被拍到外出和友人聚餐，夫妻倆只要走在一起的時候，不是挽手臂就是手牽手，而司機把他們送回飯店後，兩人也一起回房間休息，期間陳妍希就像戀愛中的少女，開心時偶爾會小跳躍，畫面滿是粉紅泡泡，超甜蜜互動羨煞不少人。

陳妍希和陳曉因合作《神鵰俠侶》」假戲真做擦出愛火，2016年結婚並生下一子，但屢被唱衰婚姻，尤其今年趙麗穎和馮紹峰離婚後，有網友就勸他們趕緊離婚，和趙麗穎再續前緣，但夫妻倆沒有回應，並用行動證明感情還是相當好。

其實，陳妍希之前就回應過外界看衰兩人婚姻的傳言，「日子還是我們自己在過，我們穩穩當當、開心地過著我們的小日子，對我來說，外面的那些東西真的不重要」，大器回應受到網友高度讚賞。