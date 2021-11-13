去年6月，當指揮中心要求國人在室內無法維持1.5公尺就應佩戴口罩，陳時中卻與友人脫罩喝酒嗨歌，自我打臉在先。如今畫面曝光，綠營就惱羞成怒。前國民黨立委孫大千諷刺，下一次要不要乾脆告訴台灣人民，蔡英文的論文也是中共故意藏起來不讓大家發現的呢？

陳時中與友人脫罩喝酒嗨歌的影片流出，對此，前國民黨立委孫大千指出，對民進黨來說，千錯萬錯，都是中共的錯，民進黨永遠不會錯。有中共擋在前面，民進黨犯下天大的錯也沒有關係。

所以，詐騙犯王立強能夠被塑造成為中共的007，成為中共介入2020年台灣總統大選的樣板。所以，買不到疫苗都是中共介入阻撓。所以，不敢公布疫苗採購的合約，是擔心中共會從中破壞。所以，罷免陳柏惟是中共在操控下指導棋。所以，四大公投是中共在幕後策動國民黨一起亂台灣。所以，陳時中違反防疫新生活的規定，跑攤喝酒高歌，也是中共發動的認知作戰。

孫大千更諷刺，下一次要不要乾脆告訴台灣人民，蔡英文的論文也是中共故意藏起來不讓大家發現的呢？

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