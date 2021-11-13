中共十九屆六中全會11日剛通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，許多分析指習近平把自己的歷史定位比肩毛鄧，甚至超越毛鄧。文化大學社科院院長趙建民13日在一場研討會上，從歷史脈絡比較習近平與毛澤東，他認為二人在四個面向有相似之處。包括反對西方的民族情結、強烈愛國愛黨的意識形態、對公有制的嚮往、都擅用「集中力量辦大事」的舉國體制；不過他也認為，習近平仍要面對封建思想、官僚主義、帝國主義等三大挑戰。

由文化大學社科院、政治大學東亞所、中研院政治所共同主辦的2021「中共建黨百年與當代中國的挑戰」國際學術研討會，13日在台北舉行，趙建民指出，媒體或坊間一般用「推動個人崇拜」、「自封核心」、「習思想寫入憲法」等來概括習近平效法毛澤東，他認為除了上述外，還可從四個面向印證習近平走上毛澤東的路線。

一是在反對西方、超越西方的民族情結上，一脈相承。毛澤東在1949年提出中國人從此站起來了；習近平在2012年十八大甫上任總書記時，提出「中華民族偉大復興」，十九大提出「強起來」，趙建民認為，習近平是「新現實民族主義」，勝過毛的「義和團式民粹主義」。

二是都具有強烈愛國愛黨的意識形態，因此習近平在2013年提出「兩個互不否定」(不能以改革開放前歷史否定改革開放後歷史，反之亦然)，象徵恢復毛的地位，讓毛成為黨的正資產。

三是都有對公有制和平均制的嚮往，譬如毛採取經濟平均主義，打土豪分田地，習則推國進民退、共同富裕。

四是都擅用「集中力量辦大事」的舉國體制，譬如毛時代的人民公社、大躍進，用戰爭方式打經濟大戰；習時代也是如此，尤其這兩年來以舉國體制抗擊疫情、高效率建方艙醫院、普篩、生產疫苗等，即為顯例。

政治大學國際關係研究中心主任寇健文認為，無論是舉國體制或民主體制，都各有利弊，舉國體制過於強調「集體主義」，自然容易犧牲個人權益，民主則建立在「個人主義」，強調個人權利、隱私。不過他指出，民主在1990年代在國際政治上處於「道德至高點」，但在2008年金融海嘯後，顯露出問題，也引起一些反思。

趙建民指出，過去大陸將帝國主義等同資本主義，但在這幾十年來的社會主義市場經濟下，大陸早已形同全球最大的資本主義，因此未來習近平仍面臨封建思想、官僚主義、帝國主義等三座大山需要克服。

政治大學東亞研究所教授鍾延麟以1950年代大陸的法制建設，思考如今的中共法制。他指出，1954年中共頒布第一部憲法，1956年中共八大通過的政治報告決議提到「必須進一步加強人民民主的法制」，這段時間堪稱是大陸的法制建設「黃金期」，無奈在1957年的整風運動和反右派鬥爭之下，嘎然而止。

對於這類的「民主法制」建設，如今在大陸還可能存在嗎？鍾延麟說，「研究歷史會對中國發展有信心，因為歷史上曾經有過可能性，而且是來自中共自己內部的反省」，他認為制度存在著歷史傳承，因此「不無可能」；寇健文則認為，中共黨委不斷擴權，大陸的公民社會在江、胡時代一度萌芽，但在習近平這9年，完全被壓縮，他強調法律法制做為鞏固執政的統治工具本質，並沒有改變。