大家都想出生在富貴家庭，就可以少拚30年，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖狗、生肖豬、生肖牛、生肖虎的人特別受到上天的眷顧，天生是富貴命，一出生就有超聚財的磁場。

第四名丶生肖狗

生肖狗的天性忠誠勇敢，很有自己的原則，也因此常能交到知心的朋友。而生肖狗在工作與事業中，通常很有企圖心，願意比別人更努力，加上平時他很懂得節儉，知道儲蓄的重要，因此生肖狗的人存摺裡的數字比起一般人都高出許多，日子可以過得越來越輕鬆自在。尤其是82、94的生肖狗。天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。

第三名丶生肖豬

生肖豬待人和善，經常掛著笑臉和大家打成一片，做事也很講究公平公正，不會讓人有被輕視的感覺，特別在工作中，生肖豬能專一的做一件事，全心投入，通常好運都會眷顧著他。而當生肖豬遇上麻煩事時，身邊都會及時有貴人伸出援手，因此生肖豬的人生總是可以一路順遂。尤其是83、95的生肖豬。天然的黃水晶又名「商人之石」，主偏財，能旺正財及偏財，以收聚財之效。

第二名丶生肖牛

天生耐力極佳的生肖牛，做事勤懇丶認真，並且不畏艱難，對於未來的目標，生肖牛總是會堅持的努力去達成，雖然年輕的時候，可能會有一點辛苦，但老天都是疼愛這一類的人，所以生肖牛最終還是能擁有富貴人生。尤其是85、97的生肖牛。天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是像徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！

第一名丶生肖虎

生肖虎天生對錢是敏銳的，也很會理財，加上他做事風格總是大刀闊斧，也非常的有自信，因此好運很容易就降臨在他身上，然而隨著時間過去，生肖虎能憑著自身的努力得到想要的東西，以前設立的目標也都能一一達成，因而擁有富裕的幸福人生。尤其是86、98的生肖虎。天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。

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