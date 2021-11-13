藍綠決戰四大公投 江啟臣：藍營利用一個月擴大宣傳力度

國民黨「公投顧台灣、民主拚未來」活動全國展開巡迴宣講，首場活動將於14日在台中展開，由立法委員江啟臣與台中市議員黃健豪共同舉辦。江啟臣說，不論夜宿、各種形式公投宣講都是黨內同志用自己的方式，讓民眾更了解公投案。他13日去屏東參加秋鬥團體的行腳活動，從屏東走到台北凱道為期1個月，相信效應會慢慢加溫。

江啟臣說，因公投也是一場選舉，選舉涉及各陣營包括支持者、提案人間的互動，如何有效說明與去宣傳，這代表宣傳是重要的，的確在民調中仍有為數不少人，不知道何時要投票？甚至不知道有公投案，他提醒藍營要把握時間擴大宣傳力道影響範圍與程度。

江啟臣指出，他與黨內同志聯合共同合力辦幾場大型的宣講，尤其是在6都，希望6都以外縣市都能夠加入，相信隨雙方宣傳力度不斷加強，越來越多人知道公投這件事；因為宣講新聞呈現更多大家清楚四大公投案的內容，對於四大公投案同意通過的機會，他認為還是蠻高的，利用短短1個月時間加大擴大宣傳的力度。

國民黨「公投顧台灣，民主拚未來」活動，14日下午3點到6時，於台中市北屯區台中民俗公園舉行，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，立委江啟臣、林為洲、楊瓊瓔及和前立委顏寬恒，和羅智強、游淑慧、黃健豪、黃士修、羅友志、朱凱翔，以及台中在地議員與青年朋友。

江啟臣今天下午在台中「藍青挺」青年培訓營開講，他和年輕人分享「直接民主的意義」談四大公投案。與會青年提問，蔡英文總統最後會不會用兩岸議題來轉移公投的焦點？江啟臣強調，民進黨發現情勢對自己不利時，常常會用國防、外交來稀釋、轉移民眾對執政不力的注意力。