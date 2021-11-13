副總統賴清德、行政院長蘇貞昌13日到台南善化文康育樂中心、新營太子宮出席公投不同意說明會宣講，蘇貞昌呼籲，1218公投在即，鄉親一定要出來投不同意。賴清德說，4項公投若通過，會國際社會會混淆又要走向中國，期許台南鄉親能像過去為台灣民主打拚，在這次公投再次出來投票，同心守護台灣。

副總統賴清德（右四）期許台南鄉親能像過去為台灣民主打拚，在這次公投再次出來投票，同心守護台灣。（張毓翎攝）

賴清德則表示，許多民眾關切美國豬肉含萊克多巴胺對健康的影響，他說明，政府有做好配套，第一是進入台灣的美國豬肉都經過國際標準；第二是萊豬一進入台灣，從大盤商、小盤商再到小吃店，資訊都會公開、透明，民眾不用擔心。

行政院長蘇貞昌呼籲，1218公投在即，鄉親一定要出來投不同意。（張毓翎攝）

隨後，賴清德還詢問現場民眾誰有吃過美國牛肉？包含立委郭國文、台南市議員陳秋宏等人都舉手，賴指出，馬政府時代已進口過美國含萊克多巴胺的牛肉，所以反萊豬進口的人認為「吃美國牛肉沒問題，吃美國豬肉就有問題」，這實在不合理。

談到重啟核四案、大潭電廠第三天然氣接收站案，賴清德指出，三接如果不繼續蓋，供電會不足，而若重啟核四，會走國民黨時代核能、燃煤發電的過去老路，蔡政府能源轉型就無法持續，這些公投案的背後都深層意義。

賴清德說，台灣是勇敢的國家，對岸飛機擾台是隔時不隔日，台灣這麼堅強堅守民主，為什麼不支持政府？為什麼不和國際社會站在一起？若4項公投都通過，國際恐怕會誤會台灣走回頭路靠向中國。

蘇貞昌宣講時，先細數施政成績，隨後說明每項公投的意義，蘇說，核四15年已經浪費3000億元，一度電都沒發過，執照已過期、機件已停產、廠商已解散、燃料棒已送回美國，台灣位在環太平洋地震帶，若重啟後發生事故，台灣就「去了了」。

提到公投綁大選案，蘇貞昌說，3年前九合一大選，造成一邊開票，一邊還在投票的亂象，有些地方甚至開票到半夜2點，因此公投與大選必須分開，才能解決問題，一定要投不同意。