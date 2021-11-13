Ella今出席知名廚具品牌代言活動。（德國雙人提供）

陳嘉樺（Ella）13日出席代言活動，提及上月底Selina喜迎40歲生日，S.H.E的3天2夜的台中泡溫泉之旅，Ella擔任司機，三姊妹全程說不完的話。泡溫泉時互看全裸身材，歲月是否在她們身上留下痕跡？Ella得意回「一樣緊緻Ｑ彈」，搞笑幫媒體新聞想標題「S.H.E出道20年依舊緊緻Ｑ彈」。

Ella透露此行大多待在飯店享受美食與泡湯，笑說：「泡湯的地方星空陪伴、燈光昏暗，所以看不清楚。」至於這趙旅行誰買單？Ella說：「沒有誰請客，都是Selina買單再除以3，這樣很好，我們都是聚會的主人。」

她今活動遇上百貨周年慶、人潮不斷，Ella直言疫情趨緩後看到大家都走出來，內心很感動，提及上周到屏東開唱，台下大概有1萬人，「覺得很奇妙，很像時光倒流，我曾經唱過現場1個人都沒有、像唱給神明聽，現在看到真實的人類，有感動的感覺」。

Ella合作邀約不斷，今年已接下10支代言、吸金近億，她直呼幸運：「謝謝廠商青睞職業婦女，讓我有工作。」她與瘦子演出的電影《速命道》月底即將殺青，之後打算帶公司員工到中部進行「自強娛樂」賞楓之旅，接下來除了已接1場跨年演出、預計發行2首新單曲，她的「艾拉秀」高雄場也將於明年重啟。