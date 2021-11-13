在長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）於13日稍早遞交菲律賓副總統參選證書後，總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）表示，上月才宣布將退出政壇的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），也將於15日提交參選證書，將讓下一屆菲律賓總統大選出現罕見的父女相爭景象。

菲律賓選舉委員會（COMELEC）稍早才在表示，43歲的薩拉接替先前人選，確定將代表「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD）參選下一屆副總統，將成為菲律賓聯邦黨（Partido Federal）總統候選人、該國前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）的搭檔。

不過安達那稍後卻告訴媒體，杜特蒂將於15日提交副總統的參選證書。而當天正是2022菲律賓大選參選者更改相關文件的最後期限。

杜特蒂父女一系列的動作讓外界感到十分意外。馬尼拉雅典耀大學法律政治系教授拉維納（Antonio La Vina）告訴路透社，薩拉在民調中穩坐總統參選人支持度的第一名，但她卻選擇角逐副總統，「令人意外」；而杜特蒂則是在短短幾個月內，於參選副總統和退出政壇之間來來回回。

杜特蒂8月曾宣布將於2022年參選副總統，菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）也在9月初提名杜特蒂角逐下屆副總統，但由於此事引發極大風波，許多民眾認為杜特蒂在總統任期屆滿後還競選副總統，是「鑽法律漏洞」的行為，有違憲之嫌，因此杜特蒂10月宣布取消參選，更聲稱將退出政壇。