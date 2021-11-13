中選會今天舉辦首場全國性公民投票案意見發表會，「公投綁大選」領銜人、國民黨立委江啟臣說，2016年12月12日《公投法》修法納入公投綁大選，民進黨還說在天上的蔡同榮先生，以及前主席林義雄會對這樣的修法結果感到滿意，如今民進黨又反對公投綁大選，「我們一直在尋找林義雄先生出來給大家一個答案。」

江啟臣說，2018年的10個公投案有7個通過，其實要讓人民提出10個公投案真的不簡單，代表這個政府真的很漏氣。公投案通過後政府不但沒認真反省思考政策被推翻，反而是在隔年提出修改《公投法》，收回公投綁大選。

江啟臣指出，公投被修改成每兩年只能投一次，這樣的修法降低了公投投票率，等於阻礙公投，不但違反民主精神，更違反憲法精神，只因為民進黨害怕失去政權。

江啟臣進一步指出，四大公投目前幾乎都是同意大於不同意，而政府不但沒有誠心要跟大家說明，反而抹黑公投。面對公投，政府頂多就是做政策說明，不該用國家資源與人民納稅錢抹黑公投案。

江啟臣說，這個政府真的要好好虛心檢討，而不是反過來檢討公投的技術問題，甚至去干擾公投結果。政府做的一切人民會看出來的，你越阻擾，人民會越想出來表達意見。他並呼籲，與其講這麼多抗中保台，民主保台才有未來。