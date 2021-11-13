中央疫情指揮中心12日宣布，有緊急出國需求者，可開放打高端疫苗者混打它牌國際疫苗；陳時中今天(13日)則表示，開放混打主要是為了出國求學的年輕人著想。有PTT網友看完陳時中的說法酸說，「只會鬼扯年輕人。」、「年輕人打BNT啦！」

針對開放打高端疫苗的人混打，陳時中13日對此表示，主要是為了學生出國唸書需求，因為年輕族群較多接種高端，目前得先有一個變通方式。但若沒有出國需要、當地國沒有要求，就不用這樣做，因為高端疫苗接種後生成抗體足夠。

PTT八卦板網友紛紛說，「年輕人打BNT啦！X。」、「騙鬼，年輕人都打BNT了啥XX。」、「要出國的人還跑去打高端？那還是別出去了吧。」、「去喝酒脫罩唱歌啦。」、「打高端說出國唸書？真的笑死人。」、「不是說不只有美國嗎？為變而變。」、「當初就該說了打了有風險可能沒法出國。」、「笑死。」、「錯誤的政策比貪汙可怕。」、「時鐘不知道台灣有人去國外打疫苗嗎？」、「只會鬼扯年輕人。」

另針對開放打高端者混打它牌國際疫苗，PTT網友也酸說，「正名：重打。」、「脫褲子放屁。」、「遲早要打國際，何不一開始就國際...。」、「是重打不是混打。」、「繞一圈還不是去打舶來品。」、「打的是台灣價值啦！」、「為何不是取得美國認可而是重打？」、「忍不住笑出來，對不起。」