綜藝天王吳宗憲有三女一子，其中大女兒Sandy吳姍儒和小兒子鹿希派（吳睿軒）都跟著他的腳步踏入演藝圈，除了跟Sandy一起主持節目，吳宗憲其實很少提及家務事，最近卻在節目中主動提到鹿希派和他開會大遲到，氣得他當場飆罵，也罕見透露父子間超真實對話，讓觀眾感到很意外。

吳宗憲在近期的節目中，當天主題是請來一些主持大哥大姐身邊的助理主持，分享在前輩們身邊的各種經驗；當明星們說被前輩罵是家常便飯，沒想到讓吳宗憲突然自曝，前陣子和鹿希派為了商討公事約時間開會，小兒子居然遲到半小時，害他在眾人面前氣得痛罵他，場面相當尷尬。

最近吳宗憲在節目中主動提到鹿希派和他開會大遲到，氣得他當場飆罵，也罕見透露父子間超真實對話。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

他說開會不只有自己和兒子，還有其他工作人員，所以二話不說就先開譙，罵一罵之後兩人對到眼，他就說「怎麼樣？你是想怎樣？」嚇得鹿希派直說沒有要怎樣，並馬上開口「爸爸謝謝你」，才接著解釋自己是為了整理資料才遲到，但也承認自己「不應該遲到」。

聽完鹿希派的話，吳宗憲說自己就沒有繼續罵下去，但也罕見透露趁著那次機會，語重心長地來了一段父子真情對話，告訴兒子在4名子女中最疼的就是他，但也承認對他最嚴格，因為希望兒子可以做個有擔當的人