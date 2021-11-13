自論壇巴哈姆特崛起的網紅王希銘的愛犬去年離世，王於臉書社團拍下手刁香菸的照片，稱開放讓網友替愛狗上香，事後被桃園市衛生局依違反菸害防制法裁罰1萬元。王希銘不服提起行政訴訟，遭到桃園地院駁回。

判決書指出，桃園市衛生局查獲王希銘於臉書社團貼文寫下，「1支煙香10元限額10支，1人最多買5支」，遂依菸害防制法裁處1萬元罰鍰，而王希銘不服，先向衛福部提起訴願被駁回，遂向桃園地院提起行政訴訟。

王希銘主張，他是擁有數萬名粉絲得網紅，飼養13年的愛犬過世後，想讓粉絲一起參與哀悼祭祀的活動，才會拍下影片上傳，且他的原文是寫「開放代幫小翠兒（狗名）上煙香，一支煙香10元，限額10支，一人最多買5支，因為太多香我會點太累所以限額…要的底下留言，我看心情選人。」

王希銘稱，他是提供「代粉絲上香」的服務，而服務費計價方式為每支香點3分鐘收10元服務費，而10支香點完需耗費30分鐘，預估可收取100元的服務費，僅略高於基本時薪。

王希銘表示，他並不是向大眾公開販售菸品，是他的黑粉惡意向財政部檢舉抹黑他涉嫌以每之10元賣私菸，強調自己並未違反菸害防制法，希望法院能撤銷原處分與訴願決定。

桃園市衛生局指出，王希銘在網路上販售菸品，並無法辨識消費者年齡，此外，依據民俗習慣來說，通常代上香服務是使用以木材粉末等製成的可燃燒線香，但王希銘竟利用網路賣菸取代線香，已違法，認為裁罰無違誤。

桃園地院勘驗證據認定，王希銘的發文雖是指代上香，但貼文中所寫的香菸品牌、售價、數量單位均標示明確，等於粉絲購買服務的同時也買了香菸，最終認定衛生局的裁罰合理，駁回王男上訴。可再上訴。

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