在13日這場PLG高雄熱身賽當中，身為第二檢查員的黃筱涵，即將成為PLG史上首位女裁判，能在眾多男裁判當中脫穎而出，黃筱涵說：「我想大概是以網球場上面陽剛性太重，希望我用女性角色，帶來比較柔和的方式調整平衡氛圍。」

SBL從未出現過女裁判，黃筱涵卻將成為PLG史上首位場上執法的女裁判，她說：「聯盟很多人給我鼓勵與建議，畢竟以前SBL沒有女裁判，我就是把那些批評放在心裡，然後努力把自己在場上吹判的表現做好，畢竟有那麼多球迷在看。」

對今天的熱身賽，黃筱涵坦承對於夢想家洋將吉爾貝克印象最為深刻，「因為他身材太高大了，然後手肘經常會侵犯到對方的圓柱體，讓我不注意到他都難。反正我就是跟場上另外兩個裁判搭檔努力投入比賽，展現不輸球員的專業度。」

不過黃筱涵今天在場上讓外界印象更深的吹判，卻是夢想家前鋒成力煥跟她大聲抗議自己被犯規沒有吹，甚至要求黃筱涵去看重播影像，當時黃筱涵就是很果決地回答，「不用看重播！因為我看到那球就是出界，並非像他所說的犯規動作。」

儘管知道自己未來將在PLG場上成為焦點之一，黃筱涵仍然表示，「比賽的重點絕對不是我們裁判，我們只是配角，要在場上公平、公正與公開。接下來我就是努力累積大賽經驗，希望可以把自己的工作越做越好。」