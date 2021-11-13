昨天NBA場上暴龍以115：109擊退76人，控球范弗利特(Fred VanVleet)拿下全隊最高的32分，另外還有6籃板7助攻，外線11中6，而在末節他還連續命中2發外線，率領球隊獲勝，不過他因為太過興奮，做出了極具爭議的慶祝動作，此動作被外界稱為「卡塞爾(Sam Cassell)舞步」。

FVV went over and paid respect to the man Sam Cassell himself after the play/final buzzer pic.twitter.com/8HPyGbCoEY — Rob Perez (@WorldWideWob) November 12, 2021

此動作因前NBA球星「外星人」卡塞爾做出而爆紅，但它並不是什麼太帥氣的動作，反倒極具爭議，此動作經由雙手放在下半身，好像握著什麼一樣，加上不斷跟著身體左右抖動，被外界認為是有性暗示的動作，今天稍早聯盟宣佈判罰范弗利特1萬5千美元。

ESPN薪資專家馬可斯(Bobby Marks)透露，過去曾做出此動作球員都被罰款了，而此動作除開宗始祖卡塞爾外，已故球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)、克雷湯普森(Klay Thompson)、尼爾森(Jameer Nelson)都曾在場上做過。

而巧合的是卡塞爾本季擔任76人助教，昨天范弗利特比完這個動作還特別向他致意，若說是因為卡塞爾在場范弗利特才會突發奇想也有可能，不過他可能沒想到自己又犯了聯盟大忌。這場比賽范弗利特成為全場MVP，他或許真的太興奮了。

Fred VanVleet was fined $15k for this gesture vs Philly, Sam Cassell is on the Sixers coaching staff. 😂 pic.twitter.com/Q410M4uI6a — NBA Retweet (@RTNBA) November 13, 2021

本季范弗利特表現不錯，主控洛瑞(Kyle Lowry)轉投熱火他頂上先發，本季打13場比賽，場均出戰38.6分鐘，能拿下19.7分5.1籃板7.1助攻1.5抄截，投籃命中率43.5%、外線39.6%、罰球83.3%，除了這場他還在11月4日對巫師時砍下33分，當時命中率也相當高。