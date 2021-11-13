衛福部長陳時中去年6月間參加宴會，未戴口罩飲酒高歌的影片瘋傳。衛福部澄清，當時疫情已解封，陳時中只唱了兩首歌，仍引發爭議；民進黨立委竟表示，源頭來自大陸網軍，要國安局注意，或稱是大陸的認知作戰。前民進黨立委沈富雄表示，事情發生在台灣，拍的人是台灣人，賴給大陸「講不通」。

陳時中被爆飲酒高歌影片，沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果事情沒有那麼嚴重，為什麼民進黨傾巢而出，用盡所有藉口去替他粉飾、去替他漂白，何必呢？如果不嚴重，為什麼要這樣子。

沈富雄接著表示，陳時中的抗辯、辯護的主軸，就是說時間錯了，時間點是去年6月15日，不是第三級警戒期間。沈富雄指出，就算不是三級警戒，但是那時對餐廳的規範還是有的。起碼有一個最重要的是，沒有隔板，也要有社交距離。陳時中說現場都有社交距離，偶爾有人串場，偶爾有人從他背後走過，但這是強詞奪理。

另外，沈富雄指出，把陳時中影片事件賴給中共、賴給微博，這個更講不通。事情發生在台灣，拍的人是台灣人，不只一個人有影片，只是大家不願意丟出去。現在剛好有人說，這個影片是微博第一個丟出來，是不是中共的陰謀？沈富雄認為，誰是第一個丟出影片並不重要，因為隨時都會有人丟出來，陳時中都已經承認，恐怕不只這樣，以後還會有，他都已經打了預防針。

沈富雄直指，陳時中要自己檢討自己，為什麼他勞動民進黨這麼多的人力，來為他辯護，他應該曉得，這件事可大可小，不是殺頭之罪，但是觀感上是非常傷的。

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