決戰1218！公投第20案「珍愛藻礁」意見發表會｜2021.11.13

四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今(13日)舉辦首場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會。公投第20案為「珍愛藻礁」，由經濟部長王美花擔任反方代表；王美花表示，三接是台灣電力發展上的重要政策，有很多作用，可以做到顧供電、減空汙、護藻礁，她更指出，台灣用電不斷增長，重啟核四的周期太長且存在安全疑慮，台灣的供電需求沒辦法等那麼久。

王美花指出，這個公投是要把已經興建了三分之一的天然氣接收站移開，但三接是現在電力發展的重要建設，有很多作用，可以做到顧供電、減空汙、護藻礁三贏。

王美花表示，美中貿易戰後，國際局勢改變，許多台灣廠商大量回台投資，加上台灣在半導體供應鏈中的關鍵角色，這些除了帶動台灣經濟成長，也帶動了用電成長。過去十幾年，台灣的用電每年成長1.3個百分點，但從去年到未來，可能會變成每年增加2.5百分點。

王美花說，供電是動態的，用電成長的同時，有非常多機組因老舊要除役，就需要新的機組提供用電所需。而大潭三接，就是要接受進口天然氣，提供大潭電廠的8、9號機組使用，若沒有蓋起來，這些機組就發不了電，就好像家裡有瓦斯爐但卻沒瓦斯。

對於是否可以透過重啟核四補足電力缺口，王美花則說，核四重起有非常多技術困難，至少要10年以上，但供電沒法等10年，且核四能不能安運轉有非常大疑問。

王美花還提出了「增氣減煤」的概念，即建設天然氣發電廠，降低燃煤電廠使用。並指中火的燃煤機組消耗的煤炭，降低了610萬噸，就是因為北邊的通霄電廠機組完成，用天然氣增加供電，減少台中燒煤。且天然氣的碳排，是燃煤一半、造成的空汙也只是三分之一。增氣減煤是減空污非常重要辦法，三接蓋不起來會少電，且勢必要增加燃煤，會把過往減排的成果抹滅。

王美花認為，台灣要追求2050「淨零碳排」，所以要穩健減排，再追求零碳排。用燃氣替代燃煤，是穩健做法，三接對供電這麼重要，為何這麼多人反對，是不是三接會破壞藻礁？這些岸邊藻礁不會受到影響，還會被保護得更好，三接已經從原本的232公頃，縮小到1/10，且為了保護藻礁，更進一步把接收站外推455公尺，離岸邊有1.2公里。

王美花指出，外推之後，就連海底礁石都不用挖，讓整個生態系更好，她尊敬提案方，也很重視環保意見，並指正是因為大家督促，才提出外推。請教陳律師，對於現在半導體在台灣發展，需要用電增加，一座五奈米晶片廠要多少用電？三接外推，是不是沒蓋在藻礁上？增氣減煤，是不是減少碳排空汙？

王美花指出，天然氣電廠不會蓋了以後只用10、20年，未來還有很多減排動作可以做。對政府來說，公共政策意是一種選擇，保護藻礁很重要、供電穩定很重要、空汙減排很重要，現在三接外推，如果公投通過後不能繼續蓋，就會影響到供電問題，對減低空汙也會有負面影響。

王美花更向中南部的民眾喊話，指過去就是透過增氣減煤讓中部的燃煤發電減少，三接若蓋不起來，就會倒退嚕；半導體廠商在台南、高雄擴廠，需要更多用電，如果三接不能蓋，就需要南電北送，有電力不足疑慮，會影響到南部發展。同時，在桃市府和中油努力下 對藻礁保護越來越好。