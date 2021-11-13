張懷顥等了16年推出首張專輯《Mike張懷顥Vol.1》，在這之前，他和媽媽在信義誠品、台大醫院經營韓式料理餐廳「高麗亭」，發片前2個月籌備期正好疫情趨緩、商機回溫，他每天待在店裡打工，專輯企劃拉他出去開會，也只能短暫離開1、2個小時，甚至拍MV當天，也是懷顥拜託朋友幫忙才能抽身。

懷秋（左）、懷顥在自家韓式料理店幫忙。（粘耿豪攝）

張懷顥的媽媽是韓國華橋，店裡賣的每道料理都由媽媽親自調製，餐飲業員工流動率高，加上媽媽60多歲了，人手不足時全靠懷顥撐著，從事服務業面對各種客人，正好磨鍊他的耐心及容忍度；曾遇到客人點餐時要求豆腐鍋不加辣，領餐時卻問「為什麼湯是白的」，要求店家把湯做成紅的，即便會辣也無所謂，懷顥當時心想「為什麼要針對湯的顏色勉強吃辣，而不是忠於自己的口味好好品嚐」，令他不解。

懷顥演藝工作外的時間都在自家經營的店裡幫忙。（粘耿豪攝）

其實懷顥一開始對於「做吃的」完全沒興趣，為了支撐發片夢想，他在自家餐廳打工謀生，只不過沒想到，餐飲這行一做竟超過10年，他坦言：「打擊信心一直存在，感慨自己的音樂路走得不是那麼順暢。」但畢竟是家裡的事，他自認該幫的一定要幫，即便現在出道成為公眾人物，只要有需要，他隨時都可以站上去顧店：「這就是我，家裡的事業我不會多想其他的，沒有什麼面子的問題」。

懷顥演藝工作外的時間都在自家經營的店裡幫忙。（粘耿豪攝）

三級警戒期間餐廳慘賠許多，營收一度跌剩2成，「平常小小賺，但賠起來像雪崩很驚人，我們都沒有裁任何員工，媽媽一度有把店收掉的想法」，但他堅持店不能收，能撐多久是多久，「高麗亭2003年從光復南路巷子裡的一間小小店面起家，是我們一家四口努力的成果」。