北港媽祖迎來首次搭乘火車環島，13日落腳在基隆擁恆文創園區，現場各式陣頭齊聚，畫面好不熱鬧。此外，這也是慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖和北港媽「三后聚首」的時刻，即便天公不作美，外頭下著綿綿細雨，仍吸引大批現場信衆圍觀，虔誠祈福。

擁恆文創園區今在臉書粉絲專頁發文，內容指出北港媽祖將乘慈悲列車，今日上午場為擁恆園區，過程將全程直播。據地方人士指出，慶安宮基隆媽和台北朝天宮媽祖2尊大神，會在北港媽到場前先行安座，為得是恭迎北港媽，變成「三后聚首」的盛況。

擁恆文創園區總裁陳振豐表示，擁恆是個讓生命升華為藝術、還諸大地的生態園區，感恩北港媽德澤廣披，到基隆擇此福地為台灣祈福。他說，從台灣整體地形而言，基隆地勢險要，自古為台灣門戶，如同台灣口鼻，是兵家必爭之地，感謝媽祖神恩到基隆庇佑台灣口鼻，讓新冠疫情能得以被平息，人心得以被撫慰。

此外，除北港媽前來賜福擁恆文創園區外，即起慶安宮基隆媽、台北朝天宮媽祖及高雄五甲池龍宮池府王爺，都會在此駐駕1個月，以護持園區，趨吉避凶，祈造福發貴，願眾生能遠離新冠病毒，台灣風調雨順、國泰民安，五甲池龍宮也將提供限量結緣品「王爺金剛結」給信徒。