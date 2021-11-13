高嘉瑜原本寫「打高端賺到」，但被網友批評，高嘉瑜又修改臉書以平息民怨。（取自高嘉瑜臉書）

指揮中心昨(12日)宣布新冠疫苗最新政策，已接種1劑或2劑高端疫苗的民眾，如因入境他國需提交該國要求的疫苗接種證明，可依需求於出國前接種AZ、BNT或莫德納疫苗。民進黨立委高嘉瑜原本在臉書慶賀，「打高端的朋友賺到了！」但是被網友批評賺到甚麼？高又急忙改口稱「打高端的朋友照過來！」

對於指揮中心最新政策，高嘉瑜表示，「打高端的朋友賺到了！」出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！打2補2，4劑成就最快解鎖，保護力最完整，心動不如馬上行動。

不過，台北市議員游淑慧昨對此在臉書質疑，這不是混打而是重打2劑，她更用Hashtag寫下，「2021台灣4劑價值」、「4劑帝國」。

專家也批評，當時即提醒高端無法獲國際認證，打了也出不了國，指揮中心充耳不聞，現在才知吹牛吹太大了，且因想出國者當初應不會接種高端，混打者應寥寥可數。

另外，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰認為，已打完兩劑高端者，若追加打兩劑BNT或莫德納，抗體可能會衝到極高點，心肌炎的發生率也有可能會更高。

民進黨立委高嘉瑜原本在臉書慶賀，「打高端的朋友賺到了！」但網友批評「這是什麼神理論？」「賺到什麼？疫苗都是人民的納稅錢，打越多劑也是有風險」、「那直接打國際認證的疫苗就好了，為什麼要多打兩針，啊睜眼說瞎話，為什麼要讓我們人民多冒險？」「立委應該要去質詢政府為什麼讓那兩劑變成白打，不是在這裡重新定義賺到了！」「對你真的很失望，本來同情你上節目辯護政策被陳揮文嘴爆，再這樣持續秀下限被電剛好而已。到底是賺到了什麼，有人因此犧牲性命是賺到棺材嗎？你到底在說什麼？」「明明就是白打+重打，說什麼補打，委員真是說的比唱的好聽」。

不過高嘉瑜後來修改臉書內容，把「打高端的朋友賺到了！」改成「打高端的朋友照過來！」以平息民怨！