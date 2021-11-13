繼黃子佼為台視、三立八點檔壓軸大戲《一個屋簷下》演唱同名主題曲拔頭籌，今（13日）蔣三省公布彩蛋第二彈，林采欣再為《一個屋簷下》O.S.T.演唱插曲〈好想再見〉，且一發歌就傳來捷報，衝上KKBOX新歌即時榜第五名；其實蔣三省很早就注意到能歌善唱的林采欣，「采欣的聲線穩定、富含感情，動靜皆宜，未來發展不可限量，總有一天會是華語天后」。

林采欣錄製新歌。（JMS蔣三省音樂提供）

林采欣提及當時一拿到詞曲，就覺得這首歌讓人回想起學生時期純純的戀情，她用時空代入法，將自己思緒穿越回寶貴的青春期時光，細細回憶發生在自已或閨密身邊的初戀，「那種苦甜交錯的情緒、以及分手後單純還想再見對方一面的感覺。」全情投入的林采欣很強大，配唱時就僅用1個多小時，就讓蔣三省滿意點頭殺青。

蔣三省是流行樂壇重量級音樂人，林采欣透露要前往配唱時心中戰戰兢兢，沒想到一踏進工作室大門，瞬間被寬敞、溫馨的環境驚喜，本來以為蔣老師應該會很嚴肅，沒想到老師、師母和兒子蔣榮宗都非常熱情、親切，不但準備了一桌英式下午茶款待，還跟她閒話家常，熱情款待她品嚐甜點和巧克力，讓林采欣撒嬌說：「老師，我好像是來喝下午茶的喔。」順利結束錄音後，師母還直接把巧克力塞到她包包裡，祝福林采欣吃甜甜，生活充滿甜蜜。