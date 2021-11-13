民進黨立委蔡易餘13日在嘉義縣布袋鎮嘉應廟舉辦嘉義首場公投說明會，副總統賴清德批馬英九時代進口美國牛肉來吃沒問題，卻說吃美豬有問題，沒有道理，他與嘉義縣長翁章梁、蔡易餘及綠營議員齊喊「四個不同意，台灣更有力」。

副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘及綠營民代、民眾齊喊「四個不同意，台灣更有力」。（廖素慧攝）

這場說明會在廟埕舉行，約有數百名民眾參加，賴清德約下午5時50分進場，受到熱烈歡迎，賴清德表示，目前民眾對重啟核四及公投綁大選這兩項較熟悉，核四是中古拼裝車，重啟太危險，因而蔡英文總統推動能源轉型，另外，2018年公投綁大選造成開票糾紛。

副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘及綠營民代齊呼投不同意票。（廖素慧攝）

賴清德說到萊豬進口，他強調政府有層層把關，並譏諷馬英九時代進口美國牛肉，吃了沒問題，現在卻說吃豬肉會有問題，不合理的話能聽幾句？他還強調，進口萊豬是為了讓台灣能與各國做貿易，與國際社會接軌。

副總統賴清德進場，受到熱烈歡迎。（廖素慧攝）

賴清德表示，民進黨執政後對大潭電廠天然氣第三接收站已擬出保護藻礁措施，這個案若沒通過，台灣會缺電，此案是國民黨執政時代規畫的，為了解決北部用電不足問題。

賴清德說，以前北部缺電要靠中南部供電，但翁章梁縣長、蔡易餘及陳明文立委爭取到太保科學園區，將來廠商也要用電，南部以後不能支應北部電力了。

翁章梁表示，蔡英文總統明示這次四項公投案不是政黨對決，是對台灣未來走向的重要選擇，美國人認為台灣阻擋美豬代表台灣貿易有障礙，政府開放進口含萊克多巴胺的美豬，是為了讓美國了解台灣要與世界各貿易組織做生意。

蔡易餘表示，大潭電廠天然氣第三接收站是馬政府時代核定的，在民進黨執政後重新製作環評報告，大幅縮減基地，三接公投若通過，蔡政府能源轉型就無法進行，台灣就走回頭路了。