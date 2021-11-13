大潭第三天然氣接收站因為時任行政院長賴清德的「觀塘換深澳」說法，強推三接過關，引發民間團體不滿，提出「珍愛藻礁」公投案後也獲得民眾支持，中選會今天舉行首場意見發表會，由台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政對上經濟部部長王美花；陳憲政指出，有學者推估如果要在2050淨零碳排，那如天然氣接收站等化石設備閒置率會達6成，花了1300億蓋的接收站過了20至30年後使用率會降至4成，成本將難以回收、巨額的負債將給後代承擔。

雖然在三接連署通過後，行政院連忙提出「三接外推」方案，但環團認為，仍對藻礁不甚友善。陳憲政說明，第三天然氣接收站到底適不適合蓋在大潭，科學事實應會聽到相同或類似的結論，難以想像會有兩極的看法，但此次三接選址時就有這樣的問題，包括生物多樣性、替代場址、港灣開發等，但至今仍無完整調查，也難以評估興建後對海洋的影響，而三接外推環差案也未審查通過，難以保證。

陳憲政說，早就呼籲應召開聽證程序釐清事實，有利於政府做出公正合適的決定，透過聽證程序公開所有評估資料，但政府依舊猶豫。

針對三接的程序問題，陳憲政舉例，過去大家曾對服貿協議不滿就是其黑箱審查、30秒就通過委員會，程序未落實會侵害公眾利益，而三接因為資訊落差、未公開評估報告，但開發可能會影響50年、100年後的台灣生態，但大潭藻礁在政府的「觀塘換深澳」發言後，導致政治力介入環評，雖然形式上合法但卻未有實質審查讓專業審查制度崩潰。

陳憲政說，與大潭藻礁相關法規包括海岸管理法、野生動物保育法、文化資產保存法等，但不僅未落實保育法規的精神，甚至申請設立保護區、自然地景時，政府卻以仍待研究而消極已對，導致藻礁一點一滴被破壞。

陳憲政指出，多個政黨皆喊出「2050淨零碳排的目標」，但政府卻左手減排、右手蓋天然氣接收站，除了三接外，一接、二接也要擴建，四接、五接進入環評，六接也在規劃中，但有學者推估如果要在2050淨零碳排，那如天然氣接收站等化石設備閒置率會達6成，花了1300億蓋的接收站過了20至30年後使用率會降至4成，成本將難以回收、巨額的負債將給後代承擔。