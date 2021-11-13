高雄市青年局主辦雄校聯社團成果發表會。（柯宗緯攝）

高雄市青年局主辦雄校聯社團成果發表會。（柯宗緯攝）

高雄市青年局主辦雄校聯社團成果發表會。（柯宗緯攝）

高雄市青年局主辦的雄校聯社團成果發表會，今（13）日登場，力邀2所大專院校和9所高中職，總計13個社團至現場演出，提供學生社團展現平時練習成果的舞台，不少街舞社團大展舞藝，展現青春活力氣息。

社團是學生們在求學階段中的重要回憶，為讓學生們有舒適、完善的設備空間能不再為場地因素或是天氣狀況煩惱，高雄市政府青年局規劃成立的「雄校聯社團養成實驗室」於今年5月正式開館，實驗室坐落於中山一路10-2號，鄰近中央公園捷運站三號出口，場館提供免費的空間服務。

「雄校聯養成實驗室」提供舞蹈練習室、吉他練習室、展演攝影空間、社團成果發表場地、衛浴設備等空間借用，力助高市社團持續蓬勃發展，也進而提升高雄青年的表演藝術素養和技能。

2021高雄市規模最大的成果發表會，當天表演社團性質包含Popping、Locking、Breaking、Hip-Hop、肚皮舞等各式舞風的舞蹈社團，以及擅長以旋律帶動氣氛的音樂性社團，當天更舉行「2021 ACTION!雄耀演 全國戲劇短片比賽」以及「2021 百雄爭霸戰 全國社團線上創意競賽」頒獎典禮。