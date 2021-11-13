宋姓男大生被3名駕駛瑪莎拉蒂的惡少打成重傷，涉案3人現已遭收押，除了百桂食品二代張男前科驚人外，其中一名父母在南投開車床工廠的李男亦前科累累，不僅曾於2016年參與海派酒店鬥毆，還於2019年捲入KTV坐檯小姐的鬥毆案。

外傳李男為南投車床工廠小開，對此，李男的父母於12日出面致歉，解釋並非富二代，而是「負」二代，工廠為兩人獨自撐起，並無聘請員工，搬來南投後貸款也還沒繳清，盼望兒子能自此事記取教訓，從中成長。

根據法院裁定書指出，李男早於2016年間就曾有暴力傷人的前科，當時兩派人馬共計16人於海派酒店門口鬥毆，而警方到場後僅函送有動手的9人，而李男被認定無動手，台中地院最後依違反社會秩序維護法，裁法動手的9人各6600元罰鍰。

三年後，2019年8月13日梁男與陳男於台中一處KTV因小姐坐檯問題起爭執，不料相約談判時，梁男用鋁棒打凹陳男的車子，陳男逃亡後打算跑去梁男家中要討賠償，遂撂另4男助勢，梁男見狀也找來李男等5人幫忙，加上梁男的父親，雙方共計11人互毆。

裁定書中，法院認定李男等7人並無動手，但意圖鬥毆而群聚，已違反社會秩序維護法第87條第3款規定，最終裁定李男等6人各罰鍰1萬元，另一名陳男罰1萬5千元。