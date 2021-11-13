六福村萬聖節墓碑鎮今年邁入第5周年，除了滿街喪屍橫行、驚嚇擬真的遊行，今年更力邀國際光雕藝術團隊，首度在園區建置天幕投影，搭配煙霧瀰漫及燈光聲效，讓墓碑鎮更加驚悚詭譎、恐怖氣氛直接飆升，造訪人數也是翻倍成長。

六福村行銷經理黃淑芳表示：「今年園區萬聖檔期已經吸引20萬人次入園朝聖，尤其鬼怪裝扮、變裝入園的遊客比往年更加踴躍，參與人數較以往成長10倍之多；其它包括惡靈餐廳、喪屍酒吧等，園區各式萬聖節主題餐點業績成長4成，萬聖化妝體驗、惡魔口罩等萬聖主題商品業績同樣成長達4成之多。」

園區內的惡靈餐廳還可以邊品嘗牛排邊看媲美百老匯的喪屍秀，活動展開未滿1個月，所有餐期訂席全數秒殺，搶訂額滿速度創下墓碑鎮5周年來最迅速紀錄，另外還加開平日場次，同樣在短時間內即搶訂一空。今年的六福村萬聖節墓碑鎮活動剩下今（13日）、明（14日）最後2天，遊客全身變裝就可用399元優惠價暢玩遊樂園，另外還有五倍券、國旅券購票優惠，親子3人入園只要單張千元面額券。