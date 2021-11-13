由知名網紅「上班不要看」創辦的《走鐘獎》，今年已是第三屆，從2019年起該獎就成為網紅界最盛大的頒獎典禮，每年都有許多網紅出席，本屆典禮今（13日）晚在台北國際會議中心舉行；在《走鐘獎》紅毯上看到網紅們超敢穿，性感正妹奎丁一席深藍色魚尾低胸禮服現身紅毯，卻不慎踩到裙襬直接重摔，事後她也在IG曬出見血的傷勢照，還堅強地喊「等等頒獎直播見」。

第三屆《走鐘獎》今晚在台北國際會議中心盛大舉行，各大知名百萬YouTuber都出席典禮，儘管前陣子才接連爆出「龍龍事件」和「小玉換臉風波」，但從星光大道到典禮上，網紅們看起來都很享受這場盛會；而紅毯上也看到正妹網紅們爭奇鬥艷，其中性感風格聞名的正妹奎丁，雖然是換臉風波受害者之一，今晚仍盛裝出席，驚豔全場。

事後奎丁在IG曬出見血的傷勢照，還堅強地喊「等等頒獎直播見」。(圖/ 摘自奎丁IG)

奎丁穿著一襲深藍色緞面魚尾低胸禮服走紅毯，精緻臉蛋和火辣身材都令人捨不得移開目光，但尷尬的是，奎丁在紅毯上疑似踩到裙襬，直接正面往前重摔，讓紅毯主持人急忙說，「女生非常辛苦，我們給她掌聲鼓勵」，緩頰現場緊張氣氛；奎丁一度無法自己起身，還是由旁邊工作人員上前攙扶。

重新走上紅毯後，奎丁在受訪時提到，近期接二連三遇到事情，短時間內體重從53公斤瘦到48公斤，說話時還會顫抖，因此還盡量避免到人多的場合，更透露換臉事件爆發後，被問到相關問題都會很緊張，認為自己應該是因為那件事才出現這種狀態。

奎丁對於自己跌倒，也無奈地說，「我跌倒膝蓋好痛喔！裙擺太長，不知道為什麼踩到」，但不忘幽默地問，「你們覺得我跌得漂亮嗎？你們有看到我露點嗎？有的話請截圖給我看，告訴我愛我的顏色是什麼顏色」。在進入會場後，奎丁也更新IG限動，曬出跌到後手肘和手腕都有傷疤，還有出血，依舊淡定地說，「等等頒獎直播見」。