台南市柳營區太康有機農業專區目前年產值4000萬元，相較4年前1000萬元，成長4倍之多。回想初期的艱辛，太康有機農業生產合作社理事主席鄭鴻權說，剛開始有1半以上的農友，熬不過有機轉型陣痛期出走，直到近年食安風暴，消費者重視食物來源，才讓單價較高的有機商品獲得重視和支持。

曾任台南縣議員的鄭鴻權，早年從農會基層做起，對農業這塊情有獨鍾，2006年擔任鄉公所機要祕書時，每逢假日到台塑楊梅有機農場學種菜，習得種植技術後，隔年到由當時台南縣政府推動的太康有機農業專區開墾、經營。

鄭鴻權表示，由於太康有機農業專區為全台第一座公設的有機專區，初期無先例可循，團隊運作沒有步上軌道，進駐的農戶對於技術或經驗，也都不願彼此分享，各自為政，加上市場對於有機商品接受度不高，經營不易。

鄭鴻權說，也因為如此到了第3年，僅剩3分之1的農友留下，3分之2出走的農家，有些因為身體不好，有些則考量不符合成本而放棄了，他認為對友善環境耕種的「信念」和「觀念」很重要，如果沒有堅持下去就會陣亡。

後來油品食安問題，各大賣場開始引進有機商品、設置有機專櫃，政府也提倡學校午餐使用有機食材，意外開拓太康有機蔬菜的通路，目前全聯、好市多等大型量販店，或永豐餘、台塑直銷店等，都能看到專區出產的商品。

鄭鴻權說，現在承租農家已經穩定，進駐的青農已增加至6位，占整體進駐的比例25％，最年輕僅23歲。目前專區生產品項50多種，以短期葉菜類為主，未來計畫在專區推廣種植台灣「原生」蔬菜，希望將已消失在大眾生活中的野菜重回餐桌上。

為推廣有機農業，太康有機農業專區11月20日舉辦農場體驗活動，消費者可到有機田區採摘蔬果，品嘗當令有機蔬果創意料理及料理DIY，報名至11月14日截止，鄭鴻權歡迎民眾報名體驗。