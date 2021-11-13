日本黃金單身漢竹野內豐即使50歲了，依舊帥氣十足，近日更連莊ORICON年度「男性最想擁有容顏」冠軍，魅力不減，不過(12日)他突發親筆聲明，宣布離開合作26年的經紀公司「研音」。

竹野內豐在親筆信中提到，去年因為疫情閉關在家時，重新思考並審視自己人生，想在50歲的時候轉換環境、重新出發，因此在年底12月31日合約到期之際，正式退出待了26年的經紀公司「研音」。

竹野內豐親筆聲明。(圖／翻攝自日網)

他也很感謝一路支持他的公司和粉絲，表示知道從零開始是一件相當不容易的事，希望粉絲能繼續給他支持與鼓勵，而他的官網等服務也會在年底結束，突然其來的聲明，讓粉絲也相當震驚，紛紛猜測他是要退出演藝圈了，還是想要結婚了。

擁有深邃五官、高挑身材的竹野內豐，憑著《長假》、《海灘男孩》等夯劇，躍升為一線男演員，更成為廣大女性心目中的理想情人，即使50歲依舊魅力不減，演技精湛的他，各種角色都能輕鬆駕馭，日前在《鴉色刑事組》中飾演怪咖正義法官獲得好評，收視口碑雙贏，讓他身價再度翻漲。