中央疫情指揮中心宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種1劑或2劑高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，引起各界討論；衛福部長陳時中也說，美國的政策怪怪的。對此，藥師林士峰忍不住直言，陳時中有沒有想過，是因為他的想法和全世界不一樣，才導致接種高端的人，暫時無法和世界接軌，政府施政竟然如此缺乏遠見，實在讓人不可思議。

有媒體詢問，開放高端混打，是否代表與美方溝通高端認證「此路不通」？陳時中強調仍有持續溝通，「不是路不通，是在還沒通之前要有方法，我們要解決問題」。他坦言「美國的作法我覺得有一點怪怪的，不過既然人家這樣做，我們當然要溝通」，在溝通之餘還是要找出一條路可以走，因此請專家研議出這樣的混打方式，讓民眾有所依循。

對此，林士峰今(13日)在臉書上表示，「部長，你有沒有想過，是你的想法和全世界不一樣，然後在你的領導下，有77萬相信你而打高端的人，暫時無法和世界接軌」。

林士峰指出，之前有人提出打未受國際認證的高端恐怕有沒辦法出國可能性的時候，高端開放施打前夕，外交部還特別出來駁斥與事實不符。但科學的事情應該要科學處理，高端疫苗不受國際認證的最大理由，就是保護力還未經過第三期試驗揭露；為何我國政府在國內疫情趨緩的八月，國際疫苗也不短缺的八月，卻執意開放讓國人施打尚未經過國際認可的疫苗？

林士峰更說，一個超過800萬人認可的政權，人類發展指數名列前茅的國家，政府施政竟然如此缺乏遠見，實在讓人不可思議。