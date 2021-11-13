台達電宣布，連續第11年入選道瓊永續指數「世界指數」、連續第9年入選道瓊「新興市場指數」，台達電達整體成績獲全球電子設備產業最高分，達歷年新高，除了環境面表現持續領先，社會面與治理面成績均大幅提升，社會面亦獲產業最高分，而在分項評比中，「創新管理」、「環境報告」、「社會報告」與「人力資本發展」等四項獲得滿分，連同「產品責任」與「人才吸引與留任」，共六項獲得全球電子設備產業最高分。

台達電表示，在道瓊永續指數中，台達電在全球電子設備產業整體成績不僅居冠，還創歷年來新高，分項評比中也有六項獲得全球電子設備產業最高分，反映出台達不僅堅持投入創新研發，提高資源使用效率並提升產品永續發展，亦不遺餘力培育人才及參與社會公益，兼顧環境、社會以及經濟面的發展。

台達電永續長周志宏表示，台達電積極落實「環保、節能、愛地球」的經營使命，持續接軌國際永續倡議，以具體行動因應氣候變遷的嚴峻挑戰，2017年通過科學減碳目標SBT後，台達藉由自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證三大做法，累積導入共2270個節能專案，連續三年遠超越SBT年度階段性目標，不僅碳密集度降低55％，全球據點使用再生電力的比例亦達到45.7％，執行SBT累積的經驗讓台達更有信心向挑戰性更高的RE100邁出，2021年承諾RE100，訂定2030年實現100％使用再生電力及碳中和的總目標，目前已先後和台汽電綠能及富威電力股份有限公司簽訂長期綠色購電協議（PPA），每年採購1900萬度及800萬度的陸域風電，將於11月底前正式轉供，預計累積可為地球減碳超過27.1萬噸，邁向淨零。

因應氣候變遷，台達於2017年設定碳密集度於2025年下降56.6％的科學減碳目標（Science-based targets; SBT），並致力提供創新、潔淨與節能的解決方案，於全球各地設立研發中心，2020年創新研發投入經費占總營收9.01％，2010年至2020年出貨的展品累計為客戶節省335億度電，相當於為全球減碳約1780萬噸。

在人才培育與發展上，台達推行多元包容任用及全球學習地圖，建構優質職場，結合產官學打造頂大聯合研發中心，積極招募全球人才。2020年與台灣頂尖大學及政府部會進行為期3年的產學合作，進行研發主題包含電動車、能源、與資通訊等應用的25項研究計畫，總投入超過250萬美金*。因應COVID-19疫情，台達除以員工健康為前提，供應防疫物資及採高規格防疫措施外，亦增加近1000門數位課程，包含線上健康研討或鍛鍊課程，關懷員工身心靈健康，讓學習不中斷。

台達亦榮獲全球知名雇主品牌研究組織Universum評選為台灣地區「The Most Attractive Employers－Engineering & IT」Top 50，及亞洲人力資源權威機構 Human Resources Online 頒發「Asia Recruitment Award－Best International Recruitment Strategy」銀獎等多項榮耀。

在循環經濟方面，繼2020年台達東莞廠區達到「100％廢棄物轉化率」成果，2021年吳江及泰國廠區也同步推展落地，取得UL2799廢棄物零掩埋認證；台達也透過跨產業合作，將廢棄電路板中的玻璃纖維再製成板材添加料，提升整體附加價值，有效利用資源，並降低處理階段碳排放，示範板材於12月10至12日在高雄舉辦的「TASS2021 亞洲永續供應+循環經濟會展」展出。台達也積極協助供應鏈建構短中期關鍵目標，強化供應商的營運管理與風險鑑別能力，同時分享台達廠區及綠建築節水經驗，提供溫室氣體盤查與節能訓練課程，實現永續價值鏈願景。