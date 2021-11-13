一直以來，學歷越高工作越好找都是大家公認的，但某些科系似乎真的很難找工作。一名男網友大嘆，自己是歷史相關科系的碩士，沒想到求職處處碰壁，連號稱最好上的餐飲也打槍他，回家還被罵沒用，讓他對人生相當絕望，引發討論。

男網友在Dcard發文「找工作找到絕望了」，他表示自己今年27歲，學歷是歷史系相關的碩士，原本打算繼續攻讀博士，但念到博二就決定休學找工作，沒想到是惡夢開始。

原PO說，自己休學後不斷投履歷，卻根本找不到工作，不論是保全或是物流，對方都沒有回應，退而求其次去「小雞上工」找工讀、兼職也碰壁，連號稱最好應徵的餐飲業也拒絕他，回家還要整天被父母罵沒有用，讓他對人生絕望，更脫口「我已經感到想離開了」。

文章曝光後引發網友熱烈討論，留言：「台灣職場很病態 文組就很可憐」、「去故宮或是其他博物館，或是國家研究歷史單位？但那也要先考上公務員，真的不知道你可以做什麼」、「碩士找低階工作，對方反而不敢請吧」、「你想聽真話嗎」、「代課老師呢？偏鄉應該都很缺」。

其他人也紛紛給出建議：「念歷史不是問題，不是大學畢業找工作就是學術走到底，你念到博二中離反而不利」、「先冷靜點吧，疫情期間本來就不好找，而且現在年底，大家都在等年終，不會現在離職」、「別忘了職訓局的存在啊」、「你學歷寫到大學就好，後面的拿掉，不然反而不好找工作」。

其中一名歷史系過來人也出面指點迷津，表示自己就是文史哲三廢系之一，念的還是學店，給了4個方向：

1.補教：可能會碰到招生壓力，要打電話發傳單，但平常跟學生打好關係就OK，只是薪水不到30K。

2.大學行政或研究員：回去母校看看有沒有缺，北部行情35K起跳，如果有教授罩會爽很多，還有時間搞投資理財。

3.公務員：就是準備國考。

4.進修：到職訓局報到學寫code，免學費還有津貼，越早塊領域越好。

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