大潭第三天然氣接收站因為時任行政院長賴清德的「觀塘換深澳」說法，強推三接過關，引發民間團體不滿，提出「珍愛藻礁」公投案後也獲得民眾支持，中選會今天舉行首場意見發表會，由台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政對上經濟部部長王美花；王美花表示，三接動工後，保育類的柴山多杯孔珊瑚從75群增加至100群，並未因施工減少，感到自豪；小燕鷗復育也高達9成，比其他地區好。

王美花表示，過往20至30年前很多廠商至中國大陸投資，但美中貿易戰後國際局勢有很大改變，廠商回台投資，投資三大方案超過1兆3000億投資，經濟發展十分亮眼，年年基本工資加薪、很多公司也給員工加薪，就是經濟發展好的成果，但經濟發展另一面就是用電成長，推估去年至今年至未來可能一年要成長2.5％的用電，隨著老舊機組除役，要有新機組提供用電所需，而大潭三接就是要把天然氣提供給大潭電廠8號、9號機使用。

王美花說，建設天然氣電廠可以降低燃煤電廠使用，台中火力發電廠燃煤量從2014年的1839萬噸降至去年的1229萬噸，是因為通霄火力發電廠3部燃氣機組供電，天然氣的供電減少台中燃煤使用，天然氣碳排是燃煤1／2、空汙僅有1／3，如果三接無法蓋起來會增加500萬噸的燃煤，面對2050淨零碳排的目標，要先減排後再邁向至零碳排。

王美花提及，三接從在岸邊232公頃的面積縮至23公頃左右，而且23公頃在既有的填方上建設沒有新挖藻礁，三接外推案後更外推至455公尺，離岸邊有1.2公里，也不會去浚挖、讓生態系變得更好。

王美花說，如三接施工後，柴山多杯孔珊瑚從75群增至100群，並未因施工減少，感到自豪、小燕鷗復育也高達9成。

王美花指出，如果公投通過會影響供電穩定，也會對減排減空汙有負面影響，而半導體廠商相繼在台南、高雄擴廠，需要更多用電，如果三接案通過要南電北送，會有電力不足的疑慮，將影響南部的投資與發展。