大陸國務院今天（13日）聯防聯控機制新聞發布會上，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，堅持「動態清零」的防疫目標。

對此，大陸國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受央視採訪時表示，常態化階段疫情防控目標應為最大限度早發現、早治療、早處置，堅決防止出現疫情社區持續傳播，即盡量防感染，堅決防反彈，而非「零感染」。「動態清零」策略不是「零感染」，而是指常態化防控階段要最大限度早發現、早治療、早處置，堅決防止出現疫情社區持續傳播，因此「動態清零」策略是出現本土病例時的一種防控策略。

梁萬年說，目前疫情防控常態化包含四種形式，即：無境外輸入病例關聯的本土病例、出現零星散發本土病例、單地出現局部聚集性疫情、多地出現散發或聚集性疫情。在沒有出現本土病例時，保持高度警惕的指揮系統。在出現本土病例時，通過「動態清零」策略，即時發現、快速處置、精准管控、有效救治。

梁萬年表示，從衛生經濟學角度，中國現階段堅持動態清零策略是成本效益較高的選擇，過早倉促解封將極易喪失前期來之不易的防控成果，未來中國將根據疫情形勢適時調整防控策略。