高雄市酒駕案件頻傳，市警局規畫13日和14日執行酒駕大執法，豈料，今（13）日凌晨卻發生酒駕男奪走柴犬達人夫妻性命的不幸事件，等同挑戰警方執法公權力；市警察局長黃明昭在事發後不僅親自至肇事地點勘查，對死者夫妻不幸成酒駕亡魂，以及死者兒子報考警察特考等放榜一事，深表遺憾和不捨，下午隨即指示所屬，除將繼續執行酒駕大執法外，也下令今晚各分局警方針對有飲酒營業場所臨檢，並向業者和消費者宣達社會責任。

高市警局長黃明昭今天傍晚下令高市各分局警方及交通大隊所屬，針對轄內有飲酒的營業場所，包括KTV、複合式釣蝦場餐飲kTV、飲酒店等場所，實施臨檢，同時向業者宣達社會責任，替喝酒客人代客叫車，也趁機勸阻客人開車不喝酒，喝酒不開車。

市警局呼籲業者，如有酒客不聽勸阻，可立即通報警察單位或打110，警方會派員到場處理；若有業者不配合者，警方將採強烈手段，在店家周邊路檢、盤查取締，以遏止酒駕行為。

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