中共十九屆六中全會閉幕後，多位中央委員在大陸央視晚間七點《新聞聯播》中解讀六中全會精神。《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」分析，受訪的中央委員當中包括3位將軍：中央委員、陸軍政委劉雷，以及中央委員、東部戰區政委何平，中央委員、空軍政委于忠福。其中，何平提到了《決議》的相關內容。他還提到，堅決遏制「台獨」行徑，有效地應對來自海上方面的任何挑釁。

11月8日至11日，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議在北京召開。全會審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。根據以往慣例，《決議》的全文將在幾天後正式公佈。

中央委員、陸軍政委劉雷。（央視新聞截圖）

多位中央委員接受了央視《新聞聯播》採訪，從不同角度解讀了《決議》精神。其中，中央委員、陸軍政委劉雷說，深入學習黨的《決議》，是當前和今後一個時期重大的政治任務。他提到，「我們將毫不動搖地堅持黨對軍隊的絕對領導，弘揚偉大的建黨精神，賡續血脈，確保人民軍隊永遠是革命的隊伍，在新的趕考之路上，交呈合格的答卷。」

中央委員、空軍政委于忠福。（央視新聞截圖）

中央委員、空軍政委于忠福說，空軍成長壯大的每一步，都離不開黨的堅強領導，特別是十八大以後，習主席先後十次到空軍部隊視察，親自指揮戰略轉型，所以人民空軍實現了由外而內的體系新塑造，也邁出了由大向強的轉型步伐。「所以我們必須堅決貫徹空天一體，攻防兼備這個戰略要求，緊盯建設世界一流空軍這個目標，把空軍建設推向一個新的階段。」

中央委員、東部戰區政委何平。（央視新聞截圖）

「政知見」報導，在接受採訪時，中央委員、東部戰區政委何平談到了《決議》的相關細節。何平說，《決議》明確提出，要強化人民軍隊塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的戰略功能。

★打贏戰爭能力

需要說明的是，這並非大陸官方首次提到「塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭」。在中共黨的十九大報告就曾經指出，軍隊是要準備打仗的，一切工作都必須堅持戰鬥力標準，向能打仗、打勝仗聚焦。

十九大報告指出：「扎實做好各戰略方向軍事鬥爭準備，統籌推進傳統安全領域和新型安全領域軍事鬥爭準備，發展新型作戰力量和保障力量，開展實戰化軍事訓練，加強軍事力量運用，加快軍事智能化發展，提高基於網絡信息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭。」

★如何理解？

軍事觀察員、大陸國防大學教授顏曉峰曾對央廣網解讀說，塑造態勢，是在大陸國家安全局勢中，並不是消極被動地接受現實、適應現狀，而是要以大陸國家利益為最高準則，採取多種舉措，統籌軍事力量運用，推動安全態勢朝著有利於我的方向發展，牢牢把握戰略主動權和軍事主動權。

管控危機，就是在威脅大陸國家安全危機的情況出現時，不能任其發展、蔓延、擴大、惡化，而是要主動出手、有效應對，縮小危機範圍、控制危機程度、降低危機危害，使其化解、緩解。

遏制戰爭，就是戰爭控制。通過武裝力量的使用、國家意志的顯示、軍事實力的威懾，不戰而屈人之兵，讓對手不敢動武。在戰爭處於待發、邊緣狀態時，不使戰爭爆發。

打贏戰爭，這是最根本最重要的軍事能力。塑造態勢、管控危機、遏制戰爭，都是以打贏戰爭能力為前提和條件的。

十九大提到，「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」這就是以人民軍隊的打贏戰爭能力為底氣的。

★堅決遏制「台獨」行徑

公開資料顯示，東部戰區下轄領導和指揮江蘇、浙江、安徽、福建、江西等五省和上海市的所屬武裝力量。

在接受央視《新聞聯播》採訪時，何平表示，「我們要按照黨確定的國防和軍隊現代化新三步走戰略部署強力推進落實，加快提升打贏現代戰爭能力，堅決維護國家的主權、安全和發展利益，堅決遏制台獨行徑，有效地應對來自海上方面的任何挑釁！」

「政知見」注意到，11月12日，在接受中共黨媒《人民日報》採訪時，何平也提到要遏制「台獨」行徑。他說，貫徹《決議》精神，建設和中國大陸國際地位相稱、和大陸國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大人民軍隊。

「我們要毫不動搖堅持黨對軍隊絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，按照黨在新時代的強軍目標，按照黨確立的國防和軍隊現代化新『三步走』戰略部署，強力推進落實，加快提升打贏現代戰爭的能力，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅決遏制『台獨』分裂行徑，有效應對來自海上方向的任何挑釁。」

何平說，東部戰區有決心、有信心、有能力高標準完成中共黨中央、習近平主席賦予的備戰打仗任務。

★最近一段時間 東部戰區備受外界關注 各軍兵種聯合作戰能力更成熟

據東部戰區官方微博消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，11月9日，中國人民解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

施毅表示，「台灣是中國領土一部分，戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和『台獨』分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。」「戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

此前，東部戰區就台海方向組織軍事活動的表態多為「戰備巡航（警巡）並組織多軍兵種聯合演練」。

此次，「聯合」一詞位置提前，變為「聯合戰備警巡」，並刪除有關「演練」表述。

專家解讀稱，此番去除掉「演練」表述，無疑可以看出類似的軍事活動實戰意味更強，也表明戰區各軍兵種的聯合作戰能力更加成熟。「不再是演練階段和層面，而是實打實的全天候戰備值班，隨時待命」。