明(14日)全台放晴適合旅遊 下周三(17日)又變天。（圖／翻攝自中視新聞）

今(13日) 凌晨至上午間水氣偏多，許多地方都有下雨，玉山清晨也降下今年入秋以來的初雪，中午過後水氣逐漸離開。中央氣象局指出明(14日) 各地的天氣回穩，氣溫舒適，僅局部地區有零星降雨，這樣的天氣大致可以維持到下周二，預估下周三又會有新一波華南水氣移入，屆時北部、東半部地區的降雨機率增加，降雨區域不排除會擴大。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天晚上雲系逐漸通過臺灣，中層大氣會逐漸轉乾，到了明天各地的天氣回穩，除了迎風面北海岸到東北角、東半部地區還是有局部短暫陣雨之外，西半部地區以多雲到晴為主。

林琮訓指出，這樣的天氣大致可以維持到下周二(16日)，下周一、二(15、16日)大陸高壓出海，環境轉為較偏東風，溫度會有明顯回升，低溫可以來到20度以上，北部高溫可達25-26度，中南部地區接近30度，感受上較為舒適。

林琮訓預估下周三(17日)將會有新一波華南雲系東移，屆時中北部、東半部地區的降雨狀況又會變得比較明顯，緊接著下周四東北季風增強，冷空氣再度南下，強度上來說比上一次弱一些，但是降溫還是會滿明顯的，低溫大致可以來到16-17度，高溫也因為水氣偏多有較大的降幅，全天呈現濕涼的感覺。