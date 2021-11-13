在享譽國際希娜巴嵐國小原聲團八部合音歌聲中，2021南投溫泉季第二場活動：東埔溫泉季「玉山戀．東埔情」晚會活動拉開序幕，晚間浴衣火把踩街吸引大批遊客參加掀起活動最高潮，

東埔溫泉季「玉山戀．東埔情」於13日在東埔停車場及溫泉廣場盛大登場，縣長林明溱出席活動時表示，感謝交通部觀光局補助經費舉辦，帶動地方產業復甦。縣府今年初完成內政部營建署補助的三億元前瞻計畫，辦理東埔溫泉區管線地下化，重塑觀光天際線，也打造特色的溫泉廣場及泡腳池，更邀請國際級大師蕭青陽打造逐鹿地標，並申請台灣好行路線抵達東埔，將持續行銷東埔溫泉區。

晚會活動由享譽國際的希娜巴嵐國小原聲團的八部合音歌聲拉起序幕。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

東埔鄰近玉山，是位處陳有蘭溪畔的布農族部落，境內溫泉屬性弱鹼性碳酸泉，水質清澈，並從溪谷中自然湧現，呈現出熱氣蒸騰景象，後將泉水引導至旅館、飯店供民眾享受。當地景觀如雙龍瀑布七彩吊橋、彩虹瀑布、情人谷等，隆冬還能眺望白皚玉山頂峰，在崇山峻嶺中，一邊泡溫泉一邊眺望壯闊山景。

晚會活動由享譽國際的希娜巴嵐國小原聲團的八部合音歌聲拉起序幕。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

東埔溫泉季開幕活動從下午2時開始，現場除了邀請知名團體輪番演出外，還安排登山健行、農特產及手工藝市集、文化手作體驗、和眾所期待的浴衣火把踩街活動，東埔溫泉季自開幕日起到12月05日，每周六、日皆有各式體驗活動。

今年東埔溫泉區呼應健康養生主題，特安排兩場次的健行路線，分別為彩虹步道和八通關古道，彩虹瀑布路線有下午2時和4時兩梯次，而八通關古道路線則只有一梯次，從下午2時出發，兩條路線的人數上限均為20人，在疫情微解封的情況下，踏入山林、欣賞蒼翠山景、親近自然。

開幕日精采熱鬧活動持續到晚上，晚會由八部合音拉起序幕，接著由喜裂克文化藝術團、SALAW、雲火火舞團、台北愛樂管絃樂、全世煌原聲歌手輪番上台表演，重頭戲是浴衣火把踩街，參加遊客從東埔停車場開始至溫泉廣場，一路在東埔國小森巴鼓團和蒂卡森巴舞團帶領下，身著浴衣手、拿火把，伴隨輕快音樂進行遊街趣，踩街最終站回到東埔溫泉廣場，再由SALAW舞團邀請遊客同樂原民大會舞，為順利圓滿的一天畫上句點。