在享譽國際希娜巴嵐國小原聲團八部合音歌聲中，2021南投溫泉季第二場活動：東埔溫泉季「玉山戀．東埔情」晚會活動拉開序幕，晚間浴衣火把踩街吸引大批遊客參加掀起活動最高潮，
東埔溫泉季「玉山戀．東埔情」於13日在東埔停車場及溫泉廣場盛大登場，縣長林明溱出席活動時表示，感謝交通部觀光局補助經費舉辦，帶動地方產業復甦。縣府今年初完成內政部營建署補助的三億元前瞻計畫，辦理東埔溫泉區管線地下化，重塑觀光天際線，也打造特色的溫泉廣場及泡腳池，更邀請國際級大師蕭青陽打造逐鹿地標，並申請台灣好行路線抵達東埔，將持續行銷東埔溫泉區。
東埔鄰近玉山，是位處陳有蘭溪畔的布農族部落，境內溫泉屬性弱鹼性碳酸泉，水質清澈，並從溪谷中自然湧現，呈現出熱氣蒸騰景象，後將泉水引導至旅館、飯店供民眾享受。當地景觀如雙龍瀑布七彩吊橋、彩虹瀑布、情人谷等，隆冬還能眺望白皚玉山頂峰，在崇山峻嶺中，一邊泡溫泉一邊眺望壯闊山景。
東埔溫泉季開幕活動從下午2時開始，現場除了邀請知名團體輪番演出外，還安排登山健行、農特產及手工藝市集、文化手作體驗、和眾所期待的浴衣火把踩街活動，東埔溫泉季自開幕日起到12月05日，每周六、日皆有各式體驗活動。
今年東埔溫泉區呼應健康養生主題，特安排兩場次的健行路線，分別為彩虹步道和八通關古道，彩虹瀑布路線有下午2時和4時兩梯次，而八通關古道路線則只有一梯次，從下午2時出發，兩條路線的人數上限均為20人，在疫情微解封的情況下，踏入山林、欣賞蒼翠山景、親近自然。
開幕日精采熱鬧活動持續到晚上，晚會由八部合音拉起序幕，接著由喜裂克文化藝術團、SALAW、雲火火舞團、台北愛樂管絃樂、全世煌原聲歌手輪番上台表演，重頭戲是浴衣火把踩街，參加遊客從東埔停車場開始至溫泉廣場，一路在東埔國小森巴鼓團和蒂卡森巴舞團帶領下，身著浴衣手、拿火把，伴隨輕快音樂進行遊街趣，踩街最終站回到東埔溫泉廣場，再由SALAW舞團邀請遊客同樂原民大會舞，為順利圓滿的一天畫上句點。
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