MLB賽季已結束，本季外卡驟死戰就淘汰出局的豪門洋基希望能重返榮耀，季末不斷盯緊自由市場大咖，但在還沒簽下新球員後，他們又面臨一大危機，昨天洋基總管凱許曼(Brian Cashman)透露本季報銷的牛棚大將布瑞騰(Zack Britton)下季恐還無法復出。

Yankees' Zack Britton likely to miss all of next season https://t.co/z7AszQAQt0 pic.twitter.com/g4qGndt2tf — New York Post (@nypost) November 12, 2021

布瑞騰本季於9月受傷，接受了TJ韌帶置換手術，讓洋基少了一員牛棚大將，不過他本季表現不佳，總計出賽22場拿下0勝1敗，自責分率高達5.89，和前兩季都低於2的自責分率表現判若兩人，5.89也創下他生涯新高，當時2012年在金鶯時投出5.02成績。

2018年從金鶯轉戰洋基後他的表現就漸趨穩定，2018年到洋基出賽25場，拿下1勝0敗，自責分率2.88，拿下8次中繼成功，另外還有3次救援成功，2019年出賽66場拿下3勝1敗自責分率1.91成績，飆出29次中繼成功，當季可說是生涯代表作。

2020年出賽20場，拿下1勝2敗自責分率1.89成績，有3次中繼成功和8次救援成功，但到了本季狀況卻非常不好，接著還受傷，凱許曼受訪時談到布瑞騰說：「他有可能在最後階段回歸，但你很可能也看不到他。」對於他能否成功復出語帶保留。

但洋基迎回受傷2年的塞弗瑞諾(Luis Severino)，他9月底時回歸，剛好是布瑞騰受傷後，本季他出賽4場拿下1勝0敗，自責分率保持完美的0，每局被上壘率0.50，下季他仍是投手群要角。而牛棚部份恐得倚賴格林(Chad Green)、荷莫斯(Clay Holmes)、派羅塔(Wandy Peralta)等人了。