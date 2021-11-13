觀察者網引述路透社13日消息，英國《經濟學人》雜誌總編輯貝德斯（Zanny Minton Beddoes）12日發表聲明稱，香港特區政府已拒絕續簽該雜誌駐港記者黃淑琳（Sue-Lin Wong）的工作簽證，且未給出原因。對此，有西方媒體批評《香港國安法》正侵蝕香港的新聞自由。

貝德斯在這份簡短的聲明中堅稱，《經濟學人》為黃淑琳的新聞報導「感到驕傲」，並對香港入境事務處的決定「感到遺憾」，因為對方沒有給出任何解釋。貝德斯認為，港府應當繼續保證外國媒體准入，「這對香港作為國際都市的地位至關重要。」

黃淑琳在推特上發文稱，「很遺憾我將無法繼續在香港報導。我喜歡瞭解這座城市及民眾，我會想念你們所有人。」（摘自推特）

在進入《經濟學人》工作之前，澳洲籍的黃淑琳曾任職於路透社和《金融時報》。目前黃淑琳本人並不在香港，遭港府拒簽意味著她將無法返回香港工作。黃淑琳在推特上發文稱，「很遺憾我將無法繼續在香港報導。我喜歡瞭解這座城市及民眾，我會想念你們所有人。」

港府及入境事務處沒有立即回應路透社置評請求。

針對黃淑琳遭港府拒簽一事，路透社、《衛報》、美聯社（AP）等西方媒體報導時，不約而同提到《香港國安法》「壓迫言論自由」、「香港新聞自由遭受侵蝕」。

對於西方媒體的相關指責，中國外交部發言人汪文斌曾公開反駁。

在中國外交部11月5日的例行記者會上，彭博社記者提問，香港外國記者協會近一半記者考慮離開香港。汪文斌強調，外國在港媒體和記者，只要遵守法律、依法依規地進行報導，各項合法權利都會得到充分保障。

汪文斌表示，截至2021年4月，駐港外國媒體共有628名持工作簽證的外籍員工，數量較去年同期增加了98人，增幅達18.5％，僅彭博社一家在香港就增加了55名外籍員工。「我想數字不會說謊，也真實反映了各界人士，包括在港的外國媒體，對香港經濟社會及媒體報導環境的看法和感受。」