秋鬥遊行隊伍13日傍晚從屏東步行至高雄，晚間在鳳山火車站前舉辦「秋鬥高雄開講晚會」，這也是秋鬥首次南下高雄舉辦晚會，讓民眾也可以發表對政府不滿的意見。並呼籲大家一起反萊豬、保健康；護藻礁、顧生態，讓同意票守住世代健康與永續台灣。

秋鬥遊行隊伍13日傍晚從屏東步行至高雄，晚間在鳳山火車站前舉辦「秋鬥高雄開講晚會」，反萊豬醫師蘇偉碩也到場向民眾喊話。（洪浩軒攝）

反萊豬醫師蘇偉碩、民間鬥士總召徐尚賢也相繼到場向民眾喊話，秋鬥晚會也特別製作蘇貞昌、陳其邁的人形立牌，並錄製民進黨過去發言的錄音檔與他們辯論，提醒選民要認清民進黨「雙標」的謊言，並用公投票讓欺騙的政客知所進退。

秋鬥遊行隊伍13日傍晚從屏東步行至高雄，晚間在鳳山火車站前舉辦「秋鬥高雄開講晚會」，反萊豬醫師蘇偉碩也到場向民眾喊話。（洪浩軒攝）

蘇偉碩表示，有7、8成的民意不願意吃萊豬，蔡英文在2016年競選總統時，允諾絕對會保障民眾的食品安全，但是去年8月28日，蔡英文做了非常獨裁的決定，就是讓世代的人都要吃萊豬，所以今年秋鬥的訴求，就是希望針對反萊豬公投、護藻礁公投，希望大家在12月18號投下同意票，讓台灣走向更好的未來。

徐尚賢表示，人民的健康無可取代，不能用任何的利益來交換，面對瘦肉精的傷害，大家絕對不能妥協，所以面對殘害生命、滅族絕孫的政策，大家一點不能姑息，一定要反對萊豬到底。