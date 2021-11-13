教育部體育署為感謝各縣市「i運動大使團」在疫情艱難時期持續配合著各項繁雜的防疫工作，扮起守護活動參與者健康防疫小尖兵的角色，今天特別舉辦「110年運動i台灣志願服務表揚活動」，在東京奧運掌旗官盧彥勳、倫敦帕運柔道銀牌國手李凱琳的見證下，表彰5個縣市獲頒「亮點團隊—i運動大使團」獎，以及16個縣市共19名i運動大使團志工獲得「活力志工」個人獎。

體育署表示，獲頒「亮點團隊—i運動大使團」的5個縣市，無論服務人次和時數都名列前茅，也各有亮點。如桃園市大使團組成新住民志工團，增加她們服務活動的培力增加桃園市活動的多樣性；新竹市大使團建立獎懲履歷、服務時數積點制度，也帶領志工體驗多元運動，累積志工的榮譽感。

南投縣大使團團隊的服務人次與時數是所有評選團隊中最亮眼的，同時109年也獲南投縣政府獲頒協辦有功單位；嘉義縣大使團由縣政府主導並輔導轄內19個體育團體成立志工隊，在縣內各項活動都可以看到大使團的身影，同時也為嘉義縣提升志工的能量；台東縣大使團除了原本體育場各項活動服務，也持續將服務能量拓展到轄內偏鄉，並針對高齡族群進行多元化照顧指導與關懷。

另外，獲得個人獎的i運動大使團志工，每個各具特色，每人都有自己獨特的故事。如彰化縣志工李芃曄，帶領大使團參與「2020BE HEROES經典挑戰籃球賽」，並與中華職棒賽事活動結合，提升志工對於其他體育項目的熱忱與興趣；桃園市志工曾崇順，為本次獲獎最年輕的志工，運用自身專長協助桃園市桃園志工網資料庫整建與活動影片後製。

宜蘭縣志工吳桂英，雖聽力損傷、說起話來不若一般人快速清楚，她仍正向積極的投入宜蘭縣i運動大使團的服務工作，如2020葛瑪蘭全國羽球錦標賽、109年宜蘭國際馬拉松等。所有獲獎的i運動大使團志工，不只服務時數多，也都積極熱情投入志工服務的工作，無論是單項運動的推廣、帶領社區志工組織，都是我們值得學習的榜樣。

運動i台灣志願服務表揚活動延續去年的熱潮，邀請到東奧掌旗官、5屆奧運國手盧彥勳，以及倫敦帕運柔道銀牌、東京帕運國手李凱琳，一起參與這場屬於「體育人」的體育運動志工表揚活動。另外，體育署為也紀錄各縣市i運動大使團及志工服務的美麗身影，特別製作「i運動大使團推動回顧影片」，並以「一群小志工，成就大感動」為主軸，用多元化的角度呈現出各縣市大使團投入服務與喜愛運動的熱情與活力，成就他們在服務中的「快樂」，就是當體育運動志工共同的感受，也讓人看見了充滿活力與希望的運動台灣。

教育部體育署將持續輔導各縣市政府推動體育運動志願服務工作，未來也會透過多元的方式呈現志工身體力行的感動，讓更多人看見體育運動志工的魅力，影響更多喜愛運動的民眾一起加入，透過運動來愛（i）台灣！。