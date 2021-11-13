中國科學院院士葉培建日前接受央視訪問表示，他個人認為中國2030年前可能將實現載人登月，「只要現在載人登月的技術攻關發展下去，只要國家下決心，在2030年之前，實現中國的載人登月是完全有可能的。」
葉培建重申，中國的太空人能否去小行星和火星是個未知數，但相信自己一定能夠看到中國太空人去月球。該段訪談為半小時左右，而他上述發言大概1分鐘，一躍成為中國網友的微博熱門話題。
今年76歲的葉培建是中國嫦娥工程總指揮和總設計師，2003年成為中國科學院院士，2019年獲得「人民科學家」國家榮譽稱號。
中國科學院院士葉培建日前接受央視訪問表示，他個人認為中國2030年前可能將實現載人登月，「只要現在載人登月的技術攻關發展下去，只要國家下決心，在2030年之前，實現中國的載人登月是完全有可能的。」
葉培建重申，中國的太空人能否去小行星和火星是個未知數，但相信自己一定能夠看到中國太空人去月球。該段訪談為半小時左右，而他上述發言大概1分鐘，一躍成為中國網友的微博熱門話題。
今年76歲的葉培建是中國嫦娥工程總指揮和總設計師，2003年成為中國科學院院士，2019年獲得「人民科學家」國家榮譽稱號。
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