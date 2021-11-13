台灣手搖飲品牌上百家，就連便利商店的冰櫃也被琳瑯滿目的茶飲給佔據，台灣人熱衷喝茶由此可見一斑。對此，營養師朱瑞君在臉書粉專表示，喝茶可以避免身體發胖，並分享6種茶飲能刮油剷肉、越喝越瘦。

朱瑞君指出，許多茶能降低身體「變胖」的能力，尤其是以下6種茶，能幫助減少體內脂肪：

●綠茶

能降低飢餓感、快速剷除脂肪組織，並且促進新陳代謝，讓更多脂肪細胞釋出更多脂肪，尤其是腹部脂肪。

●烏龍茶

能燃燒脂肪、刺激脂肪代謝，建議吃飯時配烏龍茶，可減少脂肪的吸收。

●普洱茶

普洱茶的發酵程度較高，能夠顯著降低三酸甘油酯以及腹部脂肪。

●南非（國寶）茶

又稱博士茶，能幫助調節飢餓信號，抑制脂肪細胞形成，對腹部健康特別有益。

●白茶

白茶是一種天然乾燥的茶類，能促進脂肪分解，也能防止脂肪形成，使細胞釋放脂肪，將脂肪轉換為能量。

●薄荷茶

有助降低食慾，對消化系統非常好，可預防肥胖、分解脂肪。除此之外更可抗癌、抗氧化、抗菌，針對預防生活習慣病、動脈硬化、高血壓、降低膽固醇、促進消化都有幫助，但是不可攝取過量。另外，薄荷茶會抑制母乳，因此產後婦女不宜食用。