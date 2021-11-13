去年在NBA場外傳出了駭人消息，傳奇球星「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)兒子亞當(Adam)被爆出可怕行徑，在去年他曾手持利器攻擊60歲鄰居，據說他狠狠捅了對方多達7刀，之後鄰居緊急送醫還差點死亡，所幸最後救回來，近期最新判決結果出爐，他被判6個月並緩刑2年。

Report: Kareem Abdul-Jabbar’s son sentenced to 6 months in jail after slamming blade through neighbor’s head https://t.co/MU0GYvCv9U — NBA Central (@TheNBACentral) November 11, 2021

亞當去年時已29歲，據傳他與鄰居的關係相當不好，他因為嫌鄰居管太多而與對方發生爭吵，當下口出惡言說：「閉上你TM的嘴，我要用刀子刺穿你牙齒」隨後拿起獵刀猛刺對方多達7次，之後造成對方頭骨骨折，送到醫院時一度昏迷且失血過多。

鄰居不只頭部，頸部、背部都有受傷，亞當之後被對方提起民事訴訟，遭警方逮捕，自己承認三項使用致命武器攻擊罪名，及一項攜帶短刀罪名、三項造成身體嚴重傷害重罪，最後判6個月並緩刑2年，但刑期被延到1月7日，因此可申請居家監禁非入獄，不過緩刑人員可決定是否允許。

但原本檢察官認為此行為應該要判刑達9年，對最後判決感到不解，他說：「這絕對是誤判，對方被一遍又一遍猛烈刺傷，頭骨骨折，差點在急診室門前流血致死，他完全無視人命非常惡劣，值得入獄，在此情況受害者不僅遭受嚴重身體問題，還得面臨心理創傷。」

受害人是當年60歲的溫索爾(Raymond Winsor)，之後還真的面臨休克、焦慮症、失眠、抑鬱等情況，不僅僅是受到皮肉傷。身高200公分的亞當是賈霸5個孩子之一，2017曾與父親參與「名人家庭趣味節目」，而依警方紀錄顯示，當時他已有持致命武器襲擊不良前科。