「張家班」再次於鐵人三項賽事有搶眼的表現。（中華民國鐵人三項協會提供）

花蓮太平洋鐵人三項錦標賽13日起在花蓮縣鯉魚潭展開為期兩天賽程，這也是在新冠肺炎疫情影響下，今年由中華民國鐵人三項協會舉辦的唯一一場賽事，並首度前進昔日的鐵人三項「聖地」舉行，雖然上午老天不作美，但仍有多達1200多名大小鐵人熱鬧參賽，競爭最激烈的男、女菁英標準鐵人賽中，「一哥」張團畯、「一姐」張嘉家都先後拿下金牌，其中剛在上個月新北全運5連霸夢碎的張嘉家順利摘下她12年選手生涯的第100金，成為台灣首位100金女鐵人。

受到疫情影響，首度舉辦的花蓮太平洋鐵人三項錦標賽從原定今年5月二度延後，再加上其他賽事也都因疫情取消，使得這項賽事成為今年協會認證的唯一一場賽事，舉辦場地鯉魚潭更是1992年首屆統一盃鐵人賽舉行的「鐵人聖地」，這也是鐵人三項協會首度到花蓮舉行鐵人三項賽，而賽事因為攸關國、高中的甄試資格，小鐵人的比拼之激烈也不下於大鐵人。

下午標準組鐵人賽事時天氣放晴，男、女子菁英組參賽陣容幾乎是上個月新北全運的翻版，而在上月新北全運完成4連霸的「團團」張團畯，一路從游泳領先到自由車單飛，最後個人以2小時07分13秒衝線奪冠。

張團畯賽後說：「因為下周就要出發到中東參加亞洲盃，這站比賽攸關明年亞運資格，所以這次比賽就當做一次轉換的訓練，沒有特別要在哪個地方加快，就是順順到終點。」回顧自106年全運會2連霸後，張團畯已經保持在台灣3、4年不敗的神話，對於外界「台灣一哥」的封號。

至於女子菁英組部份，2021年新北全運會金、銀牌和第4張綺文、張嘉家和郭家齊，從游泳一路纏鬥到最後，終點前500公尺張綺文一度試圖加速，反而被張嘉家反超，最終張嘉家以2小時17分54秒僅以4秒之差，打敗今年全運金牌張綺文封后，賽後連張綺文都不禁為張嘉家的表現豎起大拇指。

「其實全運前因為練的過多，左髖關節和韌帶舊傷復發，當時是每跑一步都會刺痛。」張嘉家全運失利後，每周準時到林口長庚接受治療，如今傷勢也已經好了7、8成，她說：「但今天跑的很保守，賽前狀況也不好，很訝異這次竟然贏了。」

張嘉家的父親張勝凱賽前也在臉書上透露，這面金牌將是嘉家個人的第100金，張嘉家說：「我第一個金牌是15歲國三時期的第一場小鐵人就拿到金牌，也從此讓我跟這項運動分不開，如今我已經26歲，一下子12年就過了，時間過的好快，其實我對金牌並不是那麼在意，現在台灣女子菁英的差距都很小，都要看臨場的狀況來定勝負，而且大家的成績也都有所提升，這才是更重要的事情。」