顏寬恒、林靜儀各據一方觀看晚會表演，全場沒有太多交集。（王文吉攝）

台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒、林靜儀13日晚間首度同場，林靜儀接受媒體訪問後入座，5分鐘後顏寬恒後腳到，並主動上前握手致意，林靜儀也面帶微笑打招呼，隨後兩人各據一方觀看晚會表演，全場沒有太多交集。最後兩人在場外再度受訪各自闡述萊豬立場。

顏寬恒及林靜儀同為立法院第9屆立委，顏連任區域立委失利，林則是未被民進黨再列不分區名單，完成第9屆任期後各自回歸地方及醫界。此次台中市第二選區立委補選，顏、林從昔日立院同事變成競爭對手，宣布參選至今僅針對議題隔空交火，尚未正面對壘。

顏寬恒受訪針對萊豬議題質疑林靜儀立場反覆。（王文吉攝）

顏寬恒、林靜儀各據一方觀看晚會表演，全場沒有太多交集。（王文吉攝）

沙鹿區公所今晚舉辦2021月滿沙鹿晚會暨節能宣導活動，區長廖財崇表示，活動有邀請市議員、里長等參加，也歡迎任何人同歡，但為維持行政中立，未特別邀請立委參選人，也沒有安排上台致詞，場內不得發送選舉文宣。

林靜儀參加沙鹿晚會活動，首度與對手同場。（王文吉攝）

林靜儀比預定時間晚50分鐘到場，先在場外被媒體堵訪，接著在工作人員引導下入座。顏寬恒5分鐘後到場，並與林靜儀禮貌性握手致意，接著分坐台下兩側，專心看表演、與歌手互動等。顏、林兩人座位相隔約3公尺，期間有支持者上前合照，均來者不拒，

顏、林因是參選人身分，主辦單位未安排上台致詞，主持人僅簡單唱名，顏、林向在場民眾揮手致意，均獲得熱烈回應。可能擔心先離開被說快閃，顏、林乾坐將近1小時冷板凳，不時與旁人談話或講電話，在8點半左右前後被媒體拉到場外受訪，針對萊豬隔空交火。

媒體詢問萊豬議題，林靜儀表示，之前因口蹄疫，台灣豬肉無法出口到其他國家，若開放進口，對國內的豬農不公平。現在口蹄疫已經解決，豬肉可以自由貿易，用更好價格賣到其他國家，也不怕跟別人競爭，因為國內豬肉的品質、價格本來就比較好。

林靜儀說，以同樣的邏輯，之前開放美牛進口台灣，一樣的飼養方式，台灣甚至用美國牛肉比例比台灣本土牛肉比例高非常多，現在不反對美國牛肉卻反對美國豬肉，邏輯不通。

顏寬恒則認為，2016年在立法院林靜儀提案嚴禁美國萊豬進口，現在2021年投入立委補選，立場卻變成贊成美國萊豬進口，這樣的「雙標」民進黨比比皆是，只有黨意沒有民意。他三度重申，是反對萊克多巴胺的萊豬，而不是美豬，反對讓國人食用萊克多巴銨。